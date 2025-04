Parità di genere e inclusione: il caso Verisure

"IN UNO SCENARIO DOVE tecnologia e automazione stanno ridefinendo modelli e competenze, la vera differenza continueranno a farla le persone. Non parliamo solo di capitale umano, ma di un capitale culturale e valoriale che guida il cambiamento. In Verisure questo significa avere una visione chiara: proteggere non è soltanto un servizio, è un impegno umano che si traduce nel modo in cui lavoriamo, formiamo, valorizziamo e ascoltiamo. Non basta attrarre talenti: dobbiamo costruire contesti in cui le persone possano evolvere insieme all’azienda, sentendosi parte attiva di un progetto collettivo", dice Paola Foglia (nella foto a sinistra), Communication e ESG Director per Verisure Italia.

La società, leader europea nella sicurezza monitorata, fondata in Svezia nel 1988 e arrivata in Italia nel 2013, impiega già oltre 3 mila persone in 15 regioni e 78 province, ma anche quest’anno, come negli ultimi sei anni, è alla ricerca di 300 nuovi talenti. Verisure intende inserire i nuovi profili in diverse aree aziendali, offrendo opportunità di crescita in un ambiente dinamico e innovativo. Fra le figure ricercate ci sono consulenti commerciali, ma anche tecnici manutentori, operatori di Centrale Operativa e Customer Care. Verisure è alla ricerca anche di ruoli nelle funzioni centrali, posizioni strategiche in ambito HR, IT, marketing, legal, amministrazione e finanza, reporting, procurement e supply chain, fondamentali per supportare la crescita aziendale.

Verisure utilizza diversi canali per attrarre nuovi talenti, tra cui il sito ufficiale (www.verisure.it/lavora-con-noi), eventi di recruiting day, le cui date e informazioni sono costantemente comunicate sui profili social dell’azienda, campagne pubblicitarie su stampa e social media, e un programma di referral interno.

Nel 2025, Verisure ha ottenuto il doppio riconoscimento Top Employer Italia per il terzo anno consecutivo ed Europa per il secondo anno. Nel 2024 l’azienda ha ricevuto la nomina di Great Place To Work per il terzo anno consecutivo e ha inaugurato l’headquarter Green Island a Roma. L’azienda investe nella formazione e nello sviluppo professionale dei propri collaboratori. Erogate oltre 22 mila ore di formazione.

Verisure promuove, inoltre, politiche di Diversity & Inclusion. E offre un piano welfare ampliato che comprende congedi parentali integrativi, supporti economici per le famiglie, consulenze con professionisti del benessere, oltre a una polizza sanitaria integrativa. Aggiunge Eleonora Tricca (nella foto a destra), Talent acquisition Manager di Verisure Italia: "L’employer branding non significa raccontare un’azienda migliore di com’è, ma costruire un’esperienza coerente tra ciò che prometti e ciò che le persone vivono ogni giorno. In un mercato del lavoro sempre più competitivo, trattenere talento vale quanto attrarlo".