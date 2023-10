Pareti magnetiche. Così i chiodi adesso finiscono in soffitta

"LE COSE NON CAMBIANO, siamo noi che cambiamo", scriveva alla fine dell’Ottocento il filosofo statunitense Henry David Thoreau. Ed è proprio il cambiamento, il divenire incessante delle cose dentro e fuori di noi, il concetto chiave di ‘Wall Experience’, la seconda generazione delle pareti magnetiche a servizio dell’arredamento d’interni. Frutto della collaborazione tra il designer Maurizio Angelini, cotitolare di Altreforme Studio, e il manager Paolo Primo Ottavi, alla guida dell’azienda di lavorazione e trasformazione del vetro Laboc di Bevagna, Wall Experience permette di trasformare qualsiasi rivestimento in una superficie magnetica in grado di accogliere accessori d’uso quotidiano senza dover ricorrere a fori o viti di fissaggio, elementi decisamente antiestetici, cambiando, appunto, il layout degli ambienti e attualizzandolo a seconda delle esigenze del momento.

A illustrare il prodotto, brevettato a dicembre dello scorso anno, è il suo ideatore Maurizio Angelini (nella foto), ad della startup innovativa Onirika.

"È un sistema, applicabile a tutte le tipologie di rivestimento fino a 7 millimetri di spessore, che per mezzo di una placca forata ferromagnetica che si fissa o si incolla nella parte posteriore di rivestimenti o materiale di qualsiasi genere (dal più classico grès porcellanato al vetro e al marmo ma è possibile anche su legno, resina o cartongesso) consente di rinnovare costantemente gli arredi grazie alla possibilità di staccare e spostare mensole e accessori a proprio piacimento, tutte le volte che lo si desidera, in relazione alle necessità e senza limiti o condizioni".

Come funziona, nel dettaglio?

"La placca forata ha una percentuale di vuoto su pieno pari al 34,2% con uno spessore di 15 decimi di millimetro. Le tradizionali colle per piastrelle riempiono i fori della placca, i quali, grazie alle loro particolari dimensioni e alla precisa distanza tra loro, permettono di spostare gli accessori sulla superficie ferromagnetica".

Che tipo di accessori possono essere installati?

"Abbiamo due linee, una specifica per la cucina, denominata ‘Origami’, con accessori in acciaio che spaziano dalle mensole portacalici, portamestoli ma anche portaspezie e portacapsule Nespresso fino a quelle pensate per il tablet per guardare la tv, ascoltare la musica o seguire i videotutorial delle ricette. L’altra linea, che abbiamo chiamato ‘B-Free’, si concentra sugli spazi del bagno. Gli accessori sono in alluminio e oltre alle classiche mensole portaoggetti, con o senza ganci, con ripiano singolo o doppio, includono anche i getti idromassaggio e i soffioni multifunzioni della doccia. Il tutto senza nemmeno sfiorare il trapano".

Già. La vera innovazione risiede proprio nella possibilità di attaccare al muro qualunque cosa senza dover ricorrere a interventi di ristrutturazione o affrontare i disagi e gli imprevisti del montaggio…

"Wall experience nasce come evoluzione di Magneto+Lab, un marchio che abbiamo lanciato sul mercato circa una decina d’anni fa e che nasceva proprio per ovviare agli inconvenienti, spesso insidiosi e comunque mai piacevoli, del montaggio. Una parete Magneto+lab sostituisce le piastrelle della parte posteriore della cucina con uno schienale magnetico su cui si possono collocare accessori e piani d’appoggio d’ogni tipo".

Una rivoluzione nel mondo dell’arredamento d’interni.

"Dal momento in cui abbiamo depositato il brevetto, nel 2014, abbiamo assistito a un crescendo di consensi. Si figuri che attualmente produciamo circa cinquecento schienali Magneto+lab a settimana per le più grandi aziende della fascia medio-alta del segmento cucine, da Scavolini e Lube alla Snaidero e Stosa, e da qualche anno distribuiamo anche all’estero, in Australia e Medio-Oriente".

In questo caso il sistema si basa sul solo principio fisico dell’attrazione magnetica.

"Proprio così. Operiamo una sorta di stratificazione della placca Magneto+lab con i diversi materiali con cui è possibile realizzare lo schienale. La placca, che si fissa alla parete grazie a specifiche rondelle magnetiche, permette il posizionamento e lo spostamento degli accessori magnetici su tutta la superficie. E le rondelle, volendo, possono essere spessorate per compensare eventuali irregolarità dei muri o per risolvere angoli in fuori squadro".

Qual è la soluzione più richiesta per gli schienali delle cucine?

"Senz’altro il pannello in vetro retroilluminato a led, sia nella versione lucida che opaca. Lo schienale della cucina si trasforma in una superficie luminosa che rende più funzionale il piano di lavoro. L’illuminazione con led ad alta luminosità è disponibile sia in versione integrata sia in versione radente mentre il vetro è temperato per resistere agli urti e agli sbalzi di temperatura prodotti dalle cotture. C’è infine la possibilità di trasformare gli schienali in vetro in comode lavagne su cui scrivere, cancellare e riscrivere, con pennarelli a vernice".

Tornando allo schienale in vetro retroilluminato, si può regolare la luminosità del led?

"Sì, tramite il sistema ‘Smart Moving’ che, grazie a specifici sensori del movimento delle mani, gestisce l’accensione, lo spegnimento e l’intensità della luce, senza interruttori né telecomando. E per chi desidera una superficie diversa dal vetro? Non c’è problema. Abbiamo schienali in dekton (una miscela di oltre venti minerali naturali), in granito, in grès porcellanato, tanto per fare qualche esempio".