Paesaggio rinnovabile La sfida di Engie

L’ITALIA va verso un "paesaggio rinnovabile", modellato dalla transizione energetica, e l’agricoltura sarà in prima linea nel processo di trasformazione dei territori, che dovrà sanare le ferite del passato e aggiornare l’immaginario collettivo. Parte da qui la sfida di Engie, che ha appena inaugurato in Sicilia il parco agrivoltaico più grande d’Italia, progetto che coniuga la produzione di energia rinnovabile con le colture agricole del territorio. Il parco, la cui costruzione era stata annunciata già nel 2021, si estende su 115 ettari in un’area agricola situata tra Marsala e Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, ed è il primo di due impianti agrivoltaici sviluppati da Engie in Italia. L’impianto di Mazara è dotato di una tecnologia di ultima generazione: "pannelli solari bifacciali montati su inseguitori monoassiali, che consentono di catturare dai terreni circostanti sia la luce diretta che quella riflessa, agevolando in questo modo la produzione di energia e massimizzando l’efficacia per la destinazione agricola".

Il secondo si trova a Paternò, in provincia di Catania e inizierà a produrre energia entro la fine dell’anno. In totale, i due impianti avranno una capacità produttiva di 104 megawatt. L’impianto di Mazara del Vallo è un esempio d’avanguardia: oltre a essere il primo parco agrivoltaico di grandi dimensioni realizzato in Italia, è anche il primo concepito sulla base di un Power Purchase Agreement tra due aziende private. L’energia prodotta servirà infatti principalmente ad alimentare le attività di Amazon in Italia.

"Nonostante il contesto di crisi globale, abbiamo proseguito il nostro percorso di decarbonizzazione verso la transizione energetica – afferma Monica Iacono, ceo di Engie Italia – L’impianto agrivoltaico di Mazara del Vallo per Engie è pienamente coerente con la strategia di sviluppo in Italia e nel mondo. Attualmente contiamo su 500 megawatt di capacità installata rinnovabile e il nostro piano mira a raggiungere i 2 gigawatt nel 2030, tra impianti eolici e fotovoltaici. Per conseguire questi obiettivi è fondamentale una relazione continua e costante con i territori e con le istituzioni centrali, unitamente a un quadro normativo e regolatorio stabile, semplificato, che ci auguriamo venga presto definito".

