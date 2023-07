Packaging Valley Parola alle aziende Coesia e la sfida della sostenibilità

TRA GLI EFFETTI a lungo termine della pandemia c’è il boom degli acquisti online: un trend che, a livello planetario, non sembra destinato a subire battute d’arresto nel prossimo futuro. Lo shopping a portata di click è diventato parte della nostra quotidianità, innescando, oltre alla rapida crescita delle piattaforme più note di e-commerce, una parallela impennata dell’industria del packaging. Proprio alle sfide che attendono questa filiera – fiore all’occhiello del made in Italy e, in particolare, della manifattura emiliano-romagnola - è dedicato l’evento organizzato dalle testate da Qn Quotidiano Nazionale, dal titolo ‘Le nuove frontiere del packaging: praticità, sicurezza, design e sostenibilità’. Appuntamento mercoledì, alle 18.30, al Mast.Auditorium di via Speranza 42, a Bologna, considerata la capitale della ‘packaging valley’ regionale.

L’incontro potrà essere seguito anche in diretta streaming. È il terzo del ciclo di appuntamenti pensato per approfondire l’impatto socio-economico dei principali distretti emiliano-romagnoli. Dopo un’introduzione di Valerio Baroncini, vicedirettore di QN il Resto del Carlino, Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, incontra il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. A seguire, Nicola Neri, amministratore delegato di Ipsos, intervervene sul ‘packaging sostenibile’. Poi il primo dei due panel previsti dall’iniziativa: Alessandro Parimbelli, amministratore delegato di Coesia, e Alberto Vacchi, presidente e amministratore delegato di Ima, si confrontano su ‘Passato, presente e futuro del packaging’. Modera Valerio Baroncini. Successivamente, il panel ‘Soluzioni innovative di sostegno al settore’, con Domenico Bambi, presidente del Competence Center Bi-Rex, e Davide Vellani, responsabile Direzione Imprese e Global Transaction di Bper Banca (main partner dell’evento). Modera Raffaele Marmo, condirettore di QN Quotidiano Nazionale.

L’appuntamento è realizzato col sostegno di Coesia, gruppo bolognese di aziende specializzate in sistemi di imballaggio ad alto livello di innovazione. Le imprese che fanno parte di Coesia sono leader nei comparti produttivi delle macchine automatiche avanzate, materiali di imballaggio, soluzioni di processo industriale e ingranaggi di precisione. I loro clienti operano nei più svariati settori, da quello aerospaziale al ceramico, dal farmaceutico all’elettronico, fino all’automobilistico. Tra le più recenti acquisizioni del gruppo, System Ceramics – un’operazione che ha consentito di rafforzare l’investimento sui macchinari per la ceramica – e Amaco Gmbh, azienda austriaca attiva nella stampa digitale per l’industria del packaging medicale. Tra gli argomenti sul tavolo la necessità di contemperare l’esigenza di garantire igiene e sicurezza degli imballaggi e quella di limitarne l’impatto ambientale. Se, da un lato, aumenta la richiesta di monoporzioni (complice l’incremento delle persone che consumano il pasto in ‘solitudine’), dall’altro, sia gli utenti che le aziende richiedono packaging realizzati all’insegna dell’ecologia, con materiali biodegradabili e riciclabili, senza però rinunciare a un design accattivante.