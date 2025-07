Otofarma si sente bene: "Il prossimo passo sarà. Piazza Affari"

OTOFARMA SPA CRESCE e guarda alla possibile quotazione a Piazza Affari. Azienda leader nella costruzione e realizzazione di protesi acustiche, progetta l’apertura di un nuovo sito produttivo anche in Lombardia, puntando sempre sull’innovazione e la ricerca, al fine di rendere la cura dell’udito “accessibile, umana e innovativa”, come specificato dall’amministratore delegato della società, Giovanna Incarnato Bartolomucci. Otofarma ha chiuso il 2024 con una crescita importante.

Qual è il segreto di questo risultato?

"Il 2024 è stato un anno di grande consolidamento: abbiamo raggiunto i 15,1 milioni di euro di ricavi, in crescita del 29% rispetto al 2023, e una marginalità operativa vicina al 20%. È il frutto di un modello costruito nel tempo: innovazione tecnologica, attenzione al paziente e una rete capillare di farmacie partner che oggi supera le 4.000 unità. Il nostro approccio è “dal costruttore al consumatore”, con apparecchi personalizzati a un prezzo democratico".

Avete puntato molto sul canale delle farmacie, perché questa scelta?

"Le farmacie sono un presidio sanitario di prossimità e fiducia, capillarmente distribuito. Portare i nostri servizi lì – dallo screening uditivo, passando per la telemedicina audiologica, fino alla protesizzazione – significa abbattere le barriere di accesso e intercettare in modo semplice chi ha bisogno di un supporto uditivo. È un modello che abbiamo sviluppato per primi, e che oggi ci permette di essere vicini al paziente come nessun altro. Questo nostro modello di business è quello che ci permette di distinguerci dai competitor in un mercato, quello degli apparecchi acustici, in forte espansione".

Come funziona il vostro servizio di cura dell’udito?

"Il paziente accede a una farmacia partner, effettua lo screening e, se necessario, viene indirizzato a una visita audiologica in telemedicina stesso in farmacia. Da lì parte un percorso completamente gestito: prescrizione, costruzione personalizzata del dispositivo e assistenza post-vendita. Tutto questo è possibile grazie a una squadra di oltre 190 professionisti e a una filiera interamente interna, certificata CE".

Quali obiettivi per il 2025? Sarà l’anno della quotazione in Borsa?

"Guardiamo alla Borsa come a uno strumento per accelerare la nostra crescita, sia organica – rafforzando la rete e il team – sia attraverso operazioni straordinarie, di espansione geografica e industriale. Stiamo anche valutando l’apertura di una nuova sede operativa in Lombardia, il nostro mercato principale, per potenziare la capacità produttiva e R&D. Negli ultimi mesi si sono concretizzate tutta una serie di coincidenze positive che ci hanno fatto capire come il momento giusto fosse arrivato e come quella della quotazione fosse la strada da percorrere".

Le priorità strategiche per il futuro?

"Vogliamo consolidare la nostra leadership nel canale farmacia, estendere il servizio a sempre più territori e investire in innovazione. Oggi investiamo circa il 5% del fatturato in R&D e vantiamo sei brevetti. L’obiettivo è mantenere un modello che sia umano, sostenibile e tecnologicamente all’avanguardia, per rispondere a una domanda in crescita: in Italia ci sono circa 7 milioni di persone con problemi uditivi, e questa cifra è destinata ad aumentare. Il nostro principale obiettivo sul mercato italiano rimane quello di espanderci e quindi di aumentare il numero di farmacie nelle quali lavoriamo. Abbiamo già circa 4.000 farmacie dove svolgiamo la nostra attività ma l’obiettivo primario è quello di affiliarne sempre di più per avere maggiore capillarità sul territorio. Un altro dei nostri obiettivi è la crescita delle risorse umane che andremo a immettere all’interno delle farmacie. Al momento contiamo circa 190 collaboratori, tra audiometristi, audioprotesisti, informatori commerciali, medici e infermieri, ma andranno sicuramente incrementati. Auspichiamo inoltre di avviare un nuovo sito produttivo in Lombardia: l’aumento della produttività e la creazione di questo sito produttivo al Nord ci permetteranno di essere ancora più vicini ai territori dove siamo più presenti coi nostri prodotti e servizi".

In sintesi, come si posiziona Otofarma sul mercato?

"Siamo un’azienda italiana, familiare e innovativa, con una missione chiara: rendere l’accesso alla cura dell’udito più equo, diffuso e personalizzato, e continueremo a lavorare su questo ogni giorno. Diamo estrema importanza alla sperimentazione, alla ricerca e allo sviluppo: abbiamo immesso un prodotto più evoluto sul mercato, abbiamo creato un nuovo marketing all’interno delle farmacie che potesse dare un servizio ancora più efficiente e la combinazione di questi fattori ha decretato il nostro successo".

La vostra visione per il futuro?

"Continueremo a innovare, investendo in R&D, proteggendo i nostri brevetti e consolidando la rete farmacia-paziente. Puntiamo a rendere la teleaudiologia standard di cura, espandendoci ulteriormente sul territorio italiano e portando sempre più vicino il benessere uditivo. Seguiamo un concetto di innovazione a 360°, sia sotto l’aspetto audioprotesico, sia di tecnologia proiettata alla telemedicina. La direzione medica necessaria all’apparecchio acustico, proprio all’interno delle farmacie, con un’equipe di dottori, infermieri e audiometristi che sono direttamente all’interno della nostra azienda e che svolgono in remoto la visita del paziente all’interno della farmacia, è il nostro punto di forza. Continueremo su questa strada per rendere la cura dell’udito sempre più accessibile, umana e innovativa".