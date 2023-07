Orva buona come il pane: tanti aiuti per residenti e dipendenti

UNA RACCOLTA FONDI per i dipendenti la cui casa ha subìto danni a causa dell’alluvione, un hub logistico per lo stoccaggio dei beni di prima necessità inviati dalle più importanti aziende di tutta Italia, da Barilla a Colussi senza dimenticare la San Carlo, e ancora un servizio di trasporto quotidiano per i dipendenti che hanno perso l’auto. Sono solo alcune delle iniziative che Orva, importante azienda di panificati con sede a Bagnacavallo nel ravennate, ha messo in campo in seguito all’evento catastrofico che ha travolto la Romagna nel mese di maggio. A due mesi di distanza dai fatti l’azienda è ripartita con la produzione, ma sono ancora molte le esigenze che secondo Luigi Bravi (nella foto a destra), fondatore e Ceo di Orva, sono necessarie per una completa ripartenza.

La sua azienda che tipo di danni ha subito?

"Abbiamo perso i beni e il mancato margine. Circa un milione e mezzo di euro. Noi produciamo 1500 tonnellate di pane e 400 tonnellate di piadine al giorno. Per dare la dimensione sono circa 350mila piadine che poste una sull’altra costituirebbero l’altezza della Tour Eiffel. Nella prima alluvione, il 2 maggio, mi ha telefonato il sindaco di Bagnacavallo alle 11.30 e in una decina di minuti abbiamo evacuato l’azienda a causa della rotta del Fiume Lamone. In quel momento gli impianti eravamo in piena produzione. La seconda volta uguale, erano le 19. In quel caso avevamo quasi concluso le lavorazioni. Per fortuna in entrambi i casi l’acqua si è fermata al cancello. Al di la della produzione poi noi mandiamo via cinquanta tir al giorno e la strada era impraticabile, immagini".

Un danno notevole.

"Economicamente ha causato un danno ingente. Siamo però riusciti a fare fronte agli eventi perché una azienda come la nostra riesce ad andare avanti se viene a mancare per un giorno il flusso di cassa. Diverso sarebbe stato se l’acqua avesse raggiunto lo stabilimento, in quel caso non ci saremmo più rialzati".

Per questo vi siete attivati subito con iniziative di solidarietà?

"Noi abbiamo nel dna un’attenzione particolare al territorio, alla storia, all’ambiente e al lavoro. L’azienda diventa grande perché l’imprenditore ha l’intuito ma sono i dipendenti che la mandano avanti, e sono loro che vanno premiati. Io sono in controtendenza rispetto a tanti imprenditori. Col Covid abbiamo dato un sussidio a tutti dipendenti, nel 2022 li abbiamo aiutati a pagare le bollette. Adesso c’è stata l’alluvione. Noi abbiamo 270 dipendenti nei tre stabilimenti, i due a Bagnacavallo e uno a Misano che non ha subìto danni. Tra chi lavora con noi c’è chi ha perso veramente tutto e questo costituisce un problema enorme. Sebbene gran parte dell’azienda sia automatizzata infatti servono le figure che materialmente facciano funzionare le macchine. E già si fa fatica a trovare dipendenti. Senza di loro non possiamo produrre cosi tante tonnellate di pane. Gli imprenditori devono capire che un’azienda per essere florida deve avere dipendenti contenti, e in condizione di poter esprimere il loro potenziale. Come Orva abbiamo questa sensibilità, per questo ci siamo attivati".

In concreto quali sono state le iniziative?

"Ne abbiamo messe in campo diverse. Abbiamo fornito le automobili a chi abitava a Conselice e a Sant’Agata, e abbiamo organizzato un servizio di trasporto. Poi abbiamo avviato una raccolta fondi e inoltre abbiamo creato un hub logistico per Barilla, San Carlo e Colussi che ci hanno mandato un sacco di prodotti, poi consegnati alla protezione civile di tutta la provincia. Sono solo alcune ed eravamo in dovere di realizzarle, ma non bastano. Ora servono aiuti concreti anche dalle istituzioni per una completa ripartenza. Siamo già in ritardo".

Può spiegare meglio?

"Noi lavoriamo anche col mercato estero. E ci serviamo di artigiani locali per le manutenzioni. Anche loro hanno subìto l’alluvione e vanno aiutati immediatamente. Siamo già in ritardo per l’avviamento di nuove linee produttive. Uno studio di robotizzazione non si fa dall’oggi al domani. A un piccolo artigiano se non vengono dati ristori immediati non riapre più. Ci sono voluti due mesi per nominare il commissario. Nel frattempo sono trascorsi 70 giorni e non c’è ancora niente di concreto. Se una piccola impresa non paga gli stipendi i suoi dipendenti cercano un altro lavoro. Per questo dico che senza interventi si affossa l’asse portante dell’Emilia-Romagna ovvero l’artigianato e le piccole imprese".

Servono interventi e tempistiche certe, lo hanno detto anche i sindaci dei territori colpiti.

"Non è una questione di colore politico. I politici fanno un altro lavoro, noi però abbiamo necessità di risolvere i problemi nell’immediato. Un evento del genere non si deve ripetere più. I cambiamenti climatici li vediamo in questi giorni, andiamo incontro a eventi sempre più straordinari per cui sono necessari interventi straordinari. E le cose vanno fatte altrimenti è negligenza".

Qual’è il rimedio secondo lei?

"Ci vorrebbe poco, e un po’ di buon senso. Le faccio un altro esempio legato alla viabilità: noi mandiamo via 50 tir al giorno dagli stabilimenti. Sono decine di camion che devono passare dentro a Bagnacavallo. Il costo del trasporto incide per un 15% sul prezzo del prodotto. È da vent’anni che chiedo di realizzare uno svincolo, mi ero addirittura proposto per realizzarlo personalmente. La politica non ha la nostra stessa tempistica".