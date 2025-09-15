Ortoromi coltiva il benessere dei suoi collaboratori

ORTOROMI PIONIERA della tutela della salute dei lavoratori nel settore ortofrutticolo: grazie a innovativi esoscheletri, anche le attività fisicamente più impegnative diventano più sostenibili per gli operatori. Da sempre protagonista di un’innovazione responsabile, la Cooperativa Agricola OrtoRomi, con sede a Borgoricco (PD) e a Bellizzi (SA), primario player italiano dell’ortofrutta con 120 milioni di fatturato nel 2024, rafforza il proprio impegno per la salute e il benessere dei collaboratori, mettendo a disposizione degli operatori di produzione (in tutto i dipendenti a luglio 2025 erano 684) dispositivi all’avanguardia progettati per prevenire i disturbi muscoloscheletrici legati alle mansioni più gravose. In questo senso, nell’ottica di migliorare le condizioni di lavoro dei propri collaboratori, OrtoRomi ha introdotto 7 esoscheletri occupazionali passivi (nella foto a destra) : dispositivi innovativi, facili da indossare e utilizzare, aiutano a mantenere una postura corretta del corpo e contribuiscono ad attenuare lo sforzo muscolare durante le mansioni quotidiane più impegnative. I prodotti di OrtoRomi – dalle insalate di IV gamma (già lavate e imbustate) alle zuppe, passando per gli estratti - nascono, prima di tutto, dalla campagna. Aziende agricole sparse sul territorio nazionale e i 2 stabilimenti di produzione fanno capo alla stessa cooperativa, il che crea una filiera cortissima.

Questo si traduce in dinamiche velocissime di lavoro e in un prodotto sempre fresco e controllato in tutti gli aspetti produttivi. In campagna vengono attuate tutta una serie di buone pratiche agricole, dalla scelta del seme, ai bacini di raccolta dell’acqua piovana, dalla rotazione dei terreni alla formazione costante del personale, per mantenere alti standard qualitativi. Per questo motivo, OrtoRomi aderisce a delle certificazioni volontarie di processo e di prodotto: tra queste, quella per la produzione a lotta integrata e la ISO 22005 per la rintracciabilità di filiera. La produzione a lotta integrata prevede che tutti gli interventi agronomici siano ponderati secondo valutazioni tecniche specifiche. Per le catene distributive servite dalla sede di Borgoricco, l’azienda produce una media di 765mila kg/settimana, che corrispondono a circa 2 milioni e 400 mila confezioni di insalata. L’introduzione degli esoscheletri ha interessato il reparto "taglio e monda" dove si sono rivelati particolarmente performanti nel supporto all’attività degli operatori impegnati nella movimentazione continua di casse pesanti di insalata e l’utilizzo dell’esoscheletro ha consentito di eseguire il sollevamento dei carichi in maniera corretta (flettendo le gambe e tenendo la schiena ben diritta), con un significativo beneficio in termini di riduzione dello sforzo fisico complessivo. Il modello di esoscheletro individuato come più idoneo è il Mate-Xt di Comau.

Completamente privo di motori o batterie, è un dispositivo meccanico basato su molle che contribuisce a ridurre l’impegno fisico, alleggerendo il carico muscolare. Progettato per diminuire del 30% l’affaticamento di braccia e spalle, offre un supporto immediato grazie a 8 livelli di sostegno regolabili con facilità. Robusto ma leggero e compatto, ergonomico e personalizzabile, ha un ingombro ridotto, si indossa in meno di un minuto e non richiede manutenzione quotidiana. È importante specificare che non si tratta di un dispositivo di protezione individuale. Molteplici studi, tra cui quello recentemente pubblicato su IEEE Transactions on Human-Machine Systems, confermano i benefici dell’impiego di tali dispositivi in ambito produttivo. Gli esoscheletri occupazionali hanno il potenziale per prevenire i disturbi muscoloscheletrici legati al lavoro. Uno studio della durata di sei mesi ha esplorato gli effetti di un esoscheletro di supporto per le braccia (Ase) su sei lavoratori di sesso maschile, esaminando i potenziali effetti collaterali, l’efficacia dell’Ase e la sua integrazione nelle pratiche lavorative quotidiane. Non sono stati riscontrati effetti collaterali nei parametri clinici durante il periodo di studio.

Sono state osservate riduzioni significative e costanti nel tempo nell’attività muscolare della spalla (fino al 30%) e nelle metriche legate alla percezione dello sforzo (fino a 2,4 punti su 10). I risultati incoraggiano la prosecuzione di studi simili per rafforzare questi dati e promuovere l’uso degli esoscheletri occupazionali. La fase di analisi preliminare, condotta con il supporto tecnico di AZETA Solutions, ha coinvolto un gruppo di 10 operatori appositamente formati attraverso un percorso teorico-pratico. "L’implementazione che abbiamo avviato segue molti dei passaggi previsti dalla UNI/TR 11950:2024, la linea guida tecnica raccomandata per orientare l’adozione corretta e consapevole degli esoscheletri occupazionali. Pur non essendo obbligatoria, la norma fornisce un percorso strutturato per la valutazione preliminare e l’adozione di questi importanti dispositivi" - spiega Luca Chinaglia (in alto a destra), ad e direttore risorse umane di OrtoRomi – e questo ci posiziona tra le prime realtà italiane a seguire un approccio metodico, in linea con le migliori pratiche oggi disponibili a livello nazionale". Con questa iniziativa, OrtoRomi si conferma una realtà di riferimento per una sostenibilità autentica, capace di generare valore condiviso per le persone e per l’ambiente. Una visione d’impresa che integra innovazione, qualità e responsabilità sociale, andando oltre la produzione di alimenti sani e genuini, e traducendosi in un impegno concreto per migliorare il benessere dei lavoratori coinvolti; in piena coerenza con i valori fondanti di attenzione e rispetto per le risorse, umane e naturali.