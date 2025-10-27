Oro sostenibile. Arezzo indica la via del futuro

C’È UN METALLO che, più di ogni altro, ha da sempre simboleggiato ricchezza e bellezza: l’oro. Ma quello del terzo millennio non brilla più solo per caratura; deve luccicare anche per etica, tracciabilità e sostenibilità.

È questa la trasformazione che sarà al centro dell’evento "L’Oro del Fare – Filiere, persone, territori" nell’ambito del ciclo Qn Distretti promosso da Quotidiano Nazionale. L’appuntamento è fissato per domani ad Arezzo, distretto orafo che da solo rappresenta una fetta determinante dell’export italiano. Nella storica sede della Fraternita dei Laici in piazza Grande ci sarà la partecipazione di un parterre di alto livello.

L’incontro si aprirà alle 17.30 con l’introduzione della vice direttrice de La Nazione, Cristina Privitera, seguita dai saluti istituzionali del primo rettore della Fraternita dei Laici, Pier Luigi Rossi e il sottosegretario al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

Il primo momento di confronto, "Valore orafo", offrirà una riflessione sul ruolo strategico del settore tra Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo e presidente della Fondazione Guido d’Arezzo, e Agnese Pini, direttrice di Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione e Luce! La parte centrale del dibattito sarà dedicata all’oro circolare e all’economia rigenerativa con le aziende leader nell’affinazione e nel recupero dei preziosi con Luca Benvenuti, amministratore delegato di Chimet, Marco Manneschi, presidente di Tca e Martino Neri, presidente di Safimet. Spiegheranno il vantaggio competitivo di un ciclo produttivo che minimizza gli scarti e fa della tracciabilità un imperativo etico. Rossella Borri, ricercatrice di Ipsos Doxa, presenterà poi in anteprima i risultati della ricerca dedicata a comportamenti dei consumatori, sostenibilità e impatti sociali. A seguire la tavola rotonda sulle imprese che illuminano il futuro con due focus: da un lato, la necessità di integrare le nuove tecnologie, dall’altro, la strategia per l’espansione globale con Beppe Angiolini, direttore artistico di OroArezzo, Carolina Lonetti, direttore export credit e finanza agevolata Simest, Maria Cristina Squarcialupi, presidente di Unoaerre e Michele Vecchione, responsabile offerta security di Tim Enterprise. La chiusura dei lavori darà voce ai protagonisti delle filiere: il presidente di Cna Orafi Mauro Benvenuto, la presidente sezione oreficeria e gioielleria Confindustria Toscana Sud Giordana Giordini, il presidente di Confartigianato Orafi Luca Parrini e il direttore di Confcommercio regionale Franco Marinoni. Il loro confronto metterà in luce la sfida più grande del distretto: garantire il ricambio generazionale attraverso la Formazione 4.0.

L’evento, seguito da un cocktail sotto le Logge Vasari, si candida ad essere il banco di prova per definire la rotta strategica di uno dei settori chiave del Made in Italy. Mentre i big player della raffinazione volano grazie all’impennata del prezzo del metallo le 1.200 imprese orafe affrontano dazi, calo dell’export e un’impennata della cassa integrazione. "L’Oro del Fare" di Qn Distretti diventa così un laboratorio strategico per una transizione sostenibile per gli artigiani che rappresentano una scintilla vitale che vuol continuare a brillare.