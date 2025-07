Ora le farmacie puntano al futuro:: "Un riferimento per la comunità"

LE FARMACIE delle Marche si confermano un presidio sanitario capillare e orientato allo sviluppo. A raccontare lo stato dell’arte e le sfide future è Marco Meconi, presidente di Federfarma Marche, che guida una rete di oltre 500 realtà, distribuite in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, comprese le aree interne colpite dal sisma.

Presidente Meconi, qual è oggi la situazione generale delle farmacie nelle Marche?

"Le farmacie marchigiane sono circa 540. Negli ultimi anni ne sono state aperte una ventina, per una media di una farmacia ogni 2.800 abitanti. Questo dato indica la presenza di una rete molto capillare, più della media nazionale. Di queste, 250 sono rurali, quindi situate in comuni sotto i 3mila abitanti, spesso anche sotto i mille, e in certi casi, in centri ancora più piccoli".

Come si collocano, a livello qualitativo, rispetto al resto del Paese?

"Le farmacie marchigiane sono tra le più avanzate d’Italia. La sperimentazione della Farmacia dei servizi ha permesso loro di evolversi notevolmente. Offrono vaccinazioni non solo contro influenza e Covid, ma anche contro Herpes zoster, Papilloma virus e Pneumococco".

Com’è la situazione nei territori colpiti dal sisma?

"Nelle zone interne, soprattutto quelle più isolate, le farmacie rappresentano un presidio sociale e sanitario insostituibile. Spesso si ricostruiscono le case, ma senza servizi la gente non torna ad abitarle. Le farmacie, offrendo assistenza sanitaria sul posto, contribuiscono a contrastare lo spopolamento. Però, è necessario un potenziamento, soprattutto in termini economici, per permettere un avanzamento anche tecnologico e strutturale".

Ci sono difficoltà a garantire la sostenibilità economica in queste aree?

"Sì, perché molte farmacie rurali operano per pochissimi abitanti. Occorre garantirne la sopravvivenza economica, dotarle di attrezzature moderne e consentire loro di offrire servizi di qualità. In futuro parleremo sempre più di telemedicina, teleconsulto e televisita, proprio per portare la salute dove non si riesce a portare fisicamente medici e strumentazioni".

Dal 2023 nelle Marche è attiva la sperimentazione della Farmacia dei Servizi. Che bilancio ne possiamo trarre?

"Siamo stati i primi a partire in Italia, insieme alla Liguria. Nel primo anno e mezzo sono stati erogati circa 5mila servizi di telemedicina. Solo nel periodo che va da giugno 2023 a luglio 2024 sono stati registrati 4.814 servizi: 1.658 holter cardiaci, 1.479 holter pressori, 1.554 Ecg e 123 spirometrie. In 39 casi i referti hanno indicato l’urgenza di recarsi al pronto soccorso, mentre in 953 è emersa la necessità di approfondimenti".

Questi numeri si traducono anche in un alleggerimento per il sistema sanitario?

"Senza dubbio. I dati mostrano una riduzione media delle liste d’attesa superiore al 10%: -11,9% per l’holter cardiaco, -18,3% per quello pressorio, -9,4% per gli Ecg e -3,5% per la spirometria. Inoltre, in almeno 40 casi un infarto in corso è stato individuato proprio grazie a un Ecg fatto in farmacia, permettendo un intervento tempestivo. Questo conferma l’utilità delle farmacie come filtro efficace per il sistema sanitario e per la gestione dell’urgenza".

Quali sono oggi le criticità più urgenti?

"Una delle nostre priorità è l’attuazione della nuova convenzione nazionale, che non veniva rinnovata da 26 anni. Insieme alla Regione cerchiamo di tradurre in realtà il futuro della farmacia, rendendola parte integrante del sistema sanitario regionale. Siamo convenzionati, non dipendenti, ma siamo spesso il primo presidio del servizio sanitario, insieme ai medici di base e ai pediatri".

E per quanto riguarda la sostenibilità economica delle farmacie?

"Per anni le farmacie hanno lavorato con margini al limite della perdita, a causa della riduzione dei prezzi dei farmaci e del margine sull’attività caratteristica. Ora si sta cercando di rimediare. Ma il vero salto di qualità sarà possibile solo quando le farmacie saranno pienamente integrate nel sistema sanitario, anche dal punto di vista economico".

Guardando al futuro, ci sono giovani farmacisti pronti a raccogliere il testimone?

"L’università ha avuto un ruolo fondamentale. Camerino e Urbino hanno lavorato con noi e con l’Ordine dei farmacisti per rendere il corso di laurea più vicino alla realtà della farmacia. In passato c’è stato un momento critico, con pochissimi laureati e una forte domanda. Ora la situazione si sta riequilibrando e vediamo un ritorno di interesse tra i giovani".

Quindi possiamo dire che i giovani farmacisti sono in aumento?

"Sì, dopo un forte calo ora stiamo assistendo a una crescita. Ci sarà ancora bisogno di molti farmacisti nel futuro, ma siamo fiduciosi".