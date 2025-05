Ora la sfida è nell’espansione geografica . L’impegno per la riorganizzazione interna

"SIAMO MODERATAMENTE soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2024, che riteniamo positivi sia sul fronte nazionale che internazionale. In Italia, in particolare, in uno scenario di forti pressioni competitive sulla tariffa media giornaliera il Gruppo ha mantenuto un valore della produzione sostanzialmente in linea, grazie alla crescita dei giorni di noleggio", dice Tommaso Dragotto commentando i dati di bilancio 2024. Inoltre, le azioni intraprese sul ribilanciamento dei canali di vendita hanno consentito di invertire il trend della revenue per day, che si è attestato a +12,9% nel quarto trimestre. "Sul fronte internazionale, nel corso del 2024 abbiamo posto le basi per l’espansione all’estero - prosegue –, con l’acquisizione delle attività in Croazia e l’avvio delle filiali in Spagna e Portogallo; anche nel 2025 l’obiettivo è incrementare la presenza in mercati ad alto potenziale e consolidare la posizione competitiva, mediante partnership locali e acquisizioni strategiche. L’espansione all’estero genererà un incremento della redditività complessiva del Gruppo, assicurando una diversificazione geografica dei ricavi".

Il Gruppo prosegue nel suo percorso di crescita, articolato su due principali direttrici strategiche: l’espansione geografica sul territorio europeo e il rafforzamento del proprio organico dirigenziale. "Per l’anno 2025, si prevede un consolidamento dei progressi già compiuti, con l’obiettivo di capitalizzare gli investimenti effettuati sia in termini di sviluppo territoriale sia nell’ottimizzazione delle risorse interne", aggiunge Dragotto. Sicily By Car continuerà, infatti, a potenziare la propria presenza nei mercati strategici, con l’apertura di nuove sedi operative e il rafforzamento delle sinergie commerciali già in atto. Sul fronte del mercato, la congiuntura economica che ha caratterizzato il 2024 dovrebbe mantenersi relativamente stabile anche per il 2025. Il settore turistico, principale ambito di riferimento per il core business aziendale, continua a mostrare un trend di crescita positiva, mentre sembra essersi stabilizzata la normalizzazione delle tariffe di noleggio che ha caratterizzato gli anni 2023 e 2024. Questo fenomeno si tradurrà in un ulteriore aumento dei volumi, con una stabilizzazione delle tariffe medie, coerentemente con le dinamiche già osservate nel secondo semestre 2024.

In questo scenario, il gruppo Sicily by Car proseguirà nell’attuazione delle strategie già delineate, mirando a un miglioramento continuo dei processi aziendali e dell’organizzazione interna. L’obiettivo rimane quello di consolidare un modello operativo agile, capace di adattarsi tempestivamente alle evoluzioni del mercato e di cogliere con prontezza le opportunità di crescita future. La società, fondata nel 1963 da Tommaso Dragotto e nel 2023 approdata in Borsa (nella foto sopra: il giorno della quotazione), è oggi tra i principali operatori nell’autonoleggio leisure a breve termine, brand di eccellenza in grado di competere con i principali player globali per qualità del servizio, dimensionamento della flotta e presenza geografica. Vanta una rete in Italia di oltre 55 uffici di noleggio, con presidio negli aeroporti nazionali e informazioni commerciali e del parco auto.

Le. Ma.