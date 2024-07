Ora Coffy Way lancia la sfida: presto leader del settore

UNA CATENA DI NEGOZI di caffè, settanta tra Italia ed estero, che parte da Terni e arriva in Spagna e Marocco, passando per Milano. Un brand, The Coffy Way, e una società, The Coffy Company, di cui è direttore generale Stefano Carlevaro (nella foto in alto), imprenditore originario di Civitavecchia ma ormai ternano d’adozione.

E soprattutto un’idea, quella del caffè da declinare nei suoi più svariati impieghi, tra degustazione e cucina, svago e pausa. "Perché abbiamo puntato proprio sul caffè? Venivamo da un’azienda di vendita diretta e sinceramente volevamo cambiare – spiega Carlevaro –, così abbiamo iniziato a corteggiare diversi fornitori ma alla fine abbiamo scelto di investire direttamente su un prodotto nuovo e che fosse il nostro. Il tutto è stato deciso durante una cena, in un noto locale di Terni. Del resto il caffè ci affascinava, è un prodotto altamente fidelizzante. Un cliente, un intenditore o anche solo un appassionato, difficilmente dimentica un certo tipo di caffè. Si dice, secondo me non a torto, che il caffè sia la sostanza liquida più scambiata al mondo dopo acqua e petrolio. Così abbiamo cominciato".

Era il 2018. Da lì è iniziata una catena in franchising che come detto conta oggi settanta punti vendita. "Il caffè è di nostra produzione – continua Carlevaro –, abbiamo uno stabilimento a L’Aquila dove utilizziamo nella lavorazione fonti di energia rinnovabile al cento per cento. Il nostro sistema produttivo è certificato. Lavoriamo il caffè in tutte le declinazioni, siamo un ’sistema proprietario’, ossia le nostre capsule sono compatibili con le relative macchinette. Io ho coniato un’espressione che mi piace ripetere ad ogni occasione per descrivere l’attività, la nostra è una ’filiera conosciuta’. Talmente conosciuta che andando sui social, anche sulla mia pagina Instagram, si può sapere chi in quel momento sta macinando il caffè, chi lo sta lavorando e chi lo sta confezionando. Siamo fieri di rappresentare un’azienda che, come dire, si fa il caffè in casa, macinato, in grani, in tutte le forme".

Con un’ulteriore particolarità. "Tra le sue diverse caratteristiche, una è decisamente singolare ma importante – aggiunge ancora l’imprenditore –, il caffè è di per sé attrattivo e socializzante. Certamente non mi sarei mai aspettato di essere invitato dalla Casa Reale di Montecarlo o al Festival del Cinema di Roma perché rappresento un’azienda di caffè dal sapore artigianale".

Quindi i diversi punti vendita. "Settanta, tutti in franchising. In Italia ma anche Spagna, Marocco e Moldavia. In ogni negozio lavorano due persone e l’esercizio può operare nella vendita al dettaglio oppure da grossista, quindi con una rete di distribuzione alle spalle".

Non manca un impatto occupazionale anche direttamente sulla zona di provenienza. "Sono particolarmente orgoglioso degli effetti occupazionali della nostra attività, soprattutto sul territorio da cui proveniamo: Terni. Abbiamo professionisti che ci seguono, penso al nostro architetto che cura gli interni di tutti i punti vendita, penso a chi si occupa dell’arredamento e della falegnameria, della comunicazione, del marketing, si tratta di professionisti e aziende ternane. Quindi possiamo dire di aver creato un buon indotto sul territorio".

"Cerchiamo di essere attivi anche da un punto di vista sociale – conclude Stefano Carlevaro –, per questo collaboriamo attivamente con la Fondazione Aiutiamoli a Vivere, associazione ternana che opera da decenni nel campo della solidarietà. Anche di questo siamo particolarmente fieri".

"The Coffy Way – si legge su sito ufficiale del brand– nasce dalla radicata conoscenza del mondo del caffè, sviluppata attraverso l’esperienza ultradecennale di produzione e commercializzazione in Italia e nel mondo. L’acquisto nei negozi The Coffy Way rispecchia la nostra passione per un prodotto di qualità: si tratta di un percorso che ha inizio in piantagioni selezionate e si conclude con il profumo del caffè assaporato comodamente a casa. The Coffy Way mira a diventare rapidamente leader di settore in Italia e sta già esportando il suo format all’estero. The Coffy Way ha sviluppato un’esperienza di acquisto nuova e unica, che permette di scegliere quale caffè si desidera e quanto se ne desidera. Un viaggio dalla passione della produzione al piacere di gustare un buon caffè. Un’esperienza divertente in negozio e piacevole a casa. Perché The Coffy Way è tecnologicamente all’avanguardia in tutto il processo produttivo".

"Torrefazione accurata e imballaggi speciali – si legge ancora – conservano intatte le proprietà originali di preziose miscele. La qualità eccellente della materia prima è garantita dalla produzione propria. Ci differenziamo dagli altri negozi di capsule perché l’azienda è integrata: cura da vicino non solo la produzione ma anche la distribuzione". Ogni componente della filiera produttiva, dalla scelta dei torrefattori fino al packaging è 100% Made in Italy.