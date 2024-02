Oltre 7.200 dipendenti e fabbriche in 13 Paesi

Il Gruppo Sofidel è presente con i suoi impianti produttivi in 13 Paesi – Italia, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Francia, Belgio, Germania, Svezia, Polonia, Ungheria, Grecia, Romania e Stati Uniti – conta oltre 7.200 dipendenti, e una capacità produttiva di oltre un milione di tonnellate annue (1.440.000 tonnellate annue nel 2022). Sofidel ha ottenuto il rating, Climate Change e Forests, con il punteggio A-, posizionandosi sia sopra la media europea (B, nel caso del clima, e C per la gestione forestale) sia sopra quella di settore (B per entrambi i rating).