Oltre 60 Paesi del mondo al PestMed di BolognaFiere

"PRODOTTI, PERSONE E SOLUZIONI" è il filo conduttore della fiera promossa da Anid, l’Associazione nazionale delle imprese di disinfestazione e gestita da Avenue Media, che coinvolge stakeholder e buyer di settore, con l’obiettivo di creare un legame tutto italiano, soprattutto con i paesi acquirenti del bacino del Mediterraneo. PestMed, in programma il 28, 29 febbraio e il primo marzo, a BolognaFiere, offrirà la ribalta al Pest Management, sia a livello internazionale, con una rappresentanza di circa 60 paesi presenti, sia a livello industriale, con operatori delle filiere alimentari, della ristorazione e dell’accoglienza, comparti così centrali per il sistema economico e per l’attrattività turistica italiana. Il settore della Sanificazione e Disinfestazione diventa protagonista alla fiera PestMed 2024, con gli eventi, i convegni per l’aggiornamento, il networking per il business e la formazione professionale, dandosi una missione prioritaria, a garanzia del consumatore, un’etichetta di sicurezza Made in Italy a supporto della qualità di prodotti e servizi, un know-how italiano ricercato da ogni parte del mondo per incrementare il valore aggiunto offerto dalle filiere industriali.

Con un incremento già incassato del 30% degli espositori stranieri finora iscritti, rispetto all’ultima edizione del 2022, PestMed si conferma punto d’incontro privilegiato per le aziende dell’Unione Europea e non solo. Gli operatori in arrivo da Bangladesh, Cina, Corea del Sud, Spagna, Stati Uniti Regno Unito, Slovenia e da tanti altri paesi atterreranno all’interno dell’area espositiva in fortissima crescita. Desk di consulenza per l’internazionalizzazione garantirà supporto e informazioni alle aziende italiane che intendono trovare reti distributive o partner per produrre o lanciare joint venture all’estero anche nei mercati asiatici. Molto nutrita è anche la delegazione delle Associazioni Internazionali del settore, come testimoniano le adesioni di Cepa, European Association of Professional Trained Pest Managers, a cui aderisce Anid, Faopma, Federation of Asian & Oceania Pest Managers Associations, la più grande del mondo, Mepca, Middle East Pest Control Association, Am3d, Association Marocaine des Professionels de la Dératisation, Désinsectisation, Déreptilisasion, Désinfection, che terranno a loro volta incontri e convegni sulle opportunità ed esigenze dei rispettivi Paesi. PestMed 2024 segna un punto di svolta per il mondo del Pest Management, che supera i propri confini storici e si confronta con i migliori clienti e le filiere produttive con un particolare focus sull’agroalimentare, giovedì 29 febbraio e venerdì 1 marzo.

Oltre alla presenza di Unione Italiana Food, Assalzoo, Italmopa dell’area Federalimentare, è prevista anche la partecipazione di Filiera Italia e di importanti testimonial del comparto, come Alce Nero, Nestlè Purina, ma anche della grande distribuzione organizzata, con la presenza di Coop Italia e dalla ristorazione, con Roadhouse, senza dimenticare il cibo per animali, con Nestlé Purina, la filiera zootecnica con la presenza di Inalca. L’industria della Pasta italiana, insieme alla grande filiera delle farine del sistema molitorio, presenta inoltre un elemento di confronto e di attenzione dei comparti produttivi per garantire il consumatore finale e la nostra grande ospitalità italiana. Sul totale degli interventi di disinfestazione nell’agroalimentare, il 30% viene svolto nel canale food service, un altro 30% nella grande distribuzione e la restante parte riguarda le mense, le disinfestazioni del verde pubblico e delle città, seguono gli interventi nei consorzi e nelle abitazioni dei privati.