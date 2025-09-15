Oltre 50 milioni di prodotti venduti nel 2023: "Cerchiamo in natura soluzioni terapeutiche"

NON È SOLO una questione di numeri. Anche se i numeri premiamo il Gruppo Aboca, che ha chiuso il 2023 con ricavi pari a 311 milioni e una crescita sull’anno precedente vicina al +20%. Sono risultati che confermano il percorso intrapreso da tempo: l’azienda di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di dispositivi medici e integratori alimentari 100% naturali e biodegradabili, rafforza la posizione competitiva in Europa con una crescita maggiore della media dei competitor dei mercati principali in cui opera.

Il successo del 2023 è da attribuire soprattutto allo sviluppo internazionale, con una decisa crescita in tutti i Paesi dove l’azienda è presente. In alcuni dei mercati europei più strategici in cui ha sedi dirette, come Francia e Germania, il fatturato ha registrato rispettivamente un +30% e un +36% rispetto al 2022. Nel periodo 2019-2023, infatti, Aboca risulta essere prima per tasso di crescita nel ranking delle aziende top 15 europee presenti in farmacia nel settore automedicazione. Ciò conferma che le soluzioni naturali dell’azienda, basate su evidenze medico-scientifiche e alti parametri di qualità, stanno assumendo una importanza crescente in terapia, grazie anche al riconoscimento di un ottimale indice rischio-beneficio da parte di medici, farmacisti e utilizzatori finali. "Il nostro incremento scaturisce dalla coerenza con cui dal 1978 cerchiamo in natura soluzioni terapeutiche, al forte impegno in ricerca scientifica e al consolidamento delle nostre reti di vendita nei principali Paesi europei", dice l’amministratore delegato di Aboca, Massimo Mercati. Aboca vanta specializzazioni terapeutiche in area respiratoria, gastrointestinale e metabolica, con un ampio listino che offre prodotti 100% naturali per disturbi funzionali e sindromi che richiedono un approccio multifattoriale, possibile grazie all’azione fisiologia delle sostanze complesse naturali.

In totale, nel 2023, sono stati circa 54 milioni i prodotti Aboca venduti a livello globale. Nel 2023 Aboca ha inoltre pubblicato studi che dimostrano la pronta biodegradabilità dei prodotti, basati esclusivamente su sostanze naturali. "Creiamo valore in piena logica One Health, rispettando le più recenti linee guida dell’Europa che per i farmaci richiede anche una valutazione in termini ambientali. Possiamo affermare che su questo siamo decisamente all’avanguardia", dice Mercati. Aboca è rispettosa dei valori Esg ed è società benefit dal 2017.

Nei primi mesi del 2024, dopo un approfondito esame di B Lab che si è svolto negli ultimi mesi dell’anno scorso, ha ottenuto la ricertificazione B Corp con un risultato eccellente pari a 124,2 punti. Aboca, inoltre, ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere, "un importante traguardo che testimonia l’impegno concreto dell’azienda nella promozione di una cultura inclusiva, equa e rispettosa delle diversità", dice il presidente e amministratore delegato Massimo Mercati. "La biodiversità che più si sperimenta nella vita è quella tra gli umani, tra uomini e donne, tra orientamenti sessuali, tra etnie, religioni, culture. Per tutto questo la biodiversità è considerata in azienda una risorsa strategica e culturale".

Letizia Magnani