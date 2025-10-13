Olio Ranieri, quando la tradizione di famiglia è in bottiglia

PADRE, FIGLIO, E ORA NIPOTE. Tre generazioni a confronto, oltre tre secoli di storia, un forte attaccamento alla terra umbra, ma anche uno sguardo rivolto al futuro, alla tutela dell’ambiente e alla nuova prospettiva immaginata dagli occhi dei giovani. Così, Olio Ranieri, si fa strada nel futuro dell’agricoltura italiana.

Raoul Ranieri, amministratore dell’Oleificio Ranieri, la vostra storia nasce più di tre secoli fa: quanto conta oggi il legame con la terra umbra nella vostra identità aziendale?

"Le nostre radici affondano nell’Alto Tevere, dove tutto ebbe inizio nel 1711, quando un documento catastale di Città di Castello citava per la prima volta la famiglia Ranieri e un terreno coltivato a olivi. Da allora, l’Umbria è la nostra casa e la nostra ispirazione quotidiana. È da questa terra generosa che nascono la cura, la passione e l’impegno che riversiamo nei nostri prodotti: un legame ancestrale, fatto di rispetto, identità e gratitudine".

L’azienda è cresciuta mantenendo una forte impronta familiare: in che modo la famiglia Ranieri continua a incidere sulle scelte e sulla visione strategica?

"La nostra azienda è il risultato di una storia familiare che attraversa generazioni. Mio padre Riccardo, ancora oggi presenza costante e appassionata, rappresenta le nostre radici, mentre mia figlia Rachele, insieme a un gruppo di giovani professionisti, interpreta con sensibilità la visione del futuro. Ogni scelta nasce dal dialogo e da un equilibrio tra memoria e innovazione, che ci permette di evolverci restando fedeli ai valori che ci hanno sempre guidato".

Tradizione e innovazione convivono nel vostro percorso? Come declinate la componente storica e lo sguardo al futuro nella produzione di oggi?

"Tradizione e innovazione non sono in contrasto, ma due forze che si completano. Abbiamo modernizzato i nostri impianti, reso più efficienti i processi e ampliato le linee produttive, mantenendo però intatta la cura artigianale che ci distingue. Accanto agli oli extravergine di alta qualità, che rappresentano la nostra genesi da cui tutto ebbe origine, abbiamo sviluppato e continuamente rivisitato in maniera nuova con processi quanto più naturali possibili, la gamma Profumo di Natura: un bouquet di condimenti aromatici esportati in oltre 30 Paesi; e poi linea Anima di natura, composta da oli biologici ottenuti da frutti e semi accuratamente selezionati dal nostro team. E poi, a breve, presenteremo delle novità sul mercato, che si contraddistinguono per naturalità e flavour. L’obiettivo è uno solo: coniugare autenticità, ricerca e eccellenza gustativa per offrire una esperienza sensoriale unica".

La vostra attività è fortemente legata alla natura e all’ambiente. Quali azioni concrete portate avanti per rendere l’oleificio sostenibile e responsabile?

"Il rispetto per l’ambiente è un principio che guida ogni nostra decisione. Da decenni lavoriamo con oli provenienti da agricoltura biologica e a residuo zero, promuovendo una rete di filiere di bravi ed esperti produttori per sostenere le nostre eccellenze italiane e cooperare massimamente tra produzione e trasformazione. La nostra sede è alimentata in gran parte da un impianto fotovoltaico, e adottiamo sistemi di gestione che limitano consumi e sprechi. Anche il packaging riflette questa filosofia: oggi è sostenibile al 98%, grazie all’eliminazione della termocapsula in plastica e all’uso di etichette in carta vegetale e all’ utilizzo di vetro riciclato. Una scelta consapevole per ridurre drasticamente l’ uso di sostanze dannose per l’ ambiente e rafforzare il nostro impegno verso una transizione quanto più sostenibile".

Avete avviato diversi progetti sociali e culturali legati al territorio per restituire valore alla comunità locale. Di che iniziative si tratta?

"Crediamo che un’impresa debba crescere insieme al territorio che la ospita. Per questo sosteniamo la Fondazione Archeologia Arborea, impegnata nella salvaguardia delle varietà arboree autoctone umbre, e promuoviamo, in collaborazione con il Comune di Città di Castello, la nostra iniziativa TasteTheTheatre, che offre ai giovani la possibilità di assistere gratuitamente agli spettacoli teatrali. Inoltre, ieri, 12 ottobre, si è tenuta la terza edizione di ExtraOrdinari, una giornata dedicata alle persone valoriali del territorio: un’occasione per dare voce a chi contribuisce, spesso nel silenzio, a rendere la nostra comunità più autentica e solidale".

Guardando al futuro, quali sono le priorità e gli obiettivi principali che l’Oleificio Ranieri intende perseguire nei prossimi anni?

"Guardiamo al futuro con la volontà di crescere in modo equilibrato, sostenibile e coerente con la nostra storia. Vogliamo continuare a portare nel mondo l’eccellenza dell’olio umbro, mantenendo intatto il legame con i nostri valori fondanti: qualità, trasparenza e rispetto per la natura. Continueremo a investire nella ricerca, nella formazione e nei giovani talenti, per costruire un percorso di sviluppo che unisca sapere, innovazione e responsabilità. Il futuro, per noi, è la prosecuzione naturale di un impegno lungo più di tre secoli".