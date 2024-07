Olimpia Splendid supera le sfide investendo sull’innovazione

CONTINUA LA CRESCITA del Gruppo Olimpia Splendid. Il bilancio consolidato di esercizio 2023, approvato dall’assemblea dei soci, segna, infatti, un altro anno positivo per il gruppo industriale bresciano specializzato nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni per climatizzare, riscaldare e trattare l’aria di casa. Olimpia Splendid, seppur in un contesto complicato per il settore Hvac, ha chiuso l’anno con un incremento del fatturato consolidato, passato da 113,4 a 115,8 milioni di euro, con un 44% dei ricavi provenienti dall’estero e un Ebitda che si attesta a 11 milioni di euro, in crescita significativa rispetto ad un 2022 che tuttavia scontava una forte penalizzazione per il costo dei noli. Anche i principali indicatori finanziari sono tutti in netto miglioramento rispetto al biennio precedente, con una posizione finanziaria netta che migliora di 6.5 milioni rispetto al 2022 attestandosi a -5.5 milioni.

"Siamo soddisfatti del risultato, che conferma la crescita degli ultimi anni e l’efficacia della nostra strategia di sviluppo, anche in un contesto di instabilità geopolitica ed economica", commenta Roberto Saccone, presidente di Olimpia Splendid. "Il conflitto russo-ucraino, i problemi legati alle catene di fornitura internazionali, il rallentamento economico della Germania hanno rappresentato delle sfide importanti. Siamo stati capaci di compensare i cali di alcuni paesi crescendo in nuove geografie e investendo sull’innovazione di prodotto e di processo. Questo ci ha permesso di chiudere l’esercizio 2023 con buoni risultati gestionali e finanziari". Oltre che dall’ internazionalizzazione è dalla nuova governance che passa la crescita, come spiega Marco Saccone, amministratore delegato del gruppo: "Le sfide arrivano non solo dal contesto socioeconomico, ma anche dagli importanti cambiamenti che sta affrontando il settore Hvac, che si trova a ridefinire nuovi standard. Nei risultati gestionali e finanziari del 2023 si vedono già le basi che abbiamo impostato per una crescita sostenibile nel tempo: le persone e la loro accountability al centro, il controllo della supply chain, il forte orientamento al risultato, ma soprattutto innovazione e velocità nello sviluppo della gamma prodotti. Nel 2023 abbiamo consolidato le posizioni sui mercati e rafforzato la squadra con l’inserimento di Claudio Filipponi, nel ruolo di direttore generale del gruppo, che mi affianca nella sfida di portare una realtà italiana a competere nel mondo, come una piccola multinazionale. Sfida che affrontiamo con umiltà di principi e ambizione". L’anno si è chiuso positivamente anche sul fronte della sostenibilità ambientale, obiettivo importantissimo nella strategia di sviluppo del gruppo. Nel 2019 Olimpia Splendid ha stabilito una road map ambiziosa verso la neutralità climatica nel 2040. Il percorso prevedeva una riduzione del 15% delle emissioni di gas a effetto serra nel 2023 (Scope 1 e Scope 2). "I dati pubblicati nell’ultimo bilancio di sostenibilità evidenziano che abbiamo addirittura superato l’obiettivo, con un -17% di emissioni nel 2023" dichiara Francesco Saccone, consigliere con delega alle Esg. "La conversione a fonti rinnovabili dei consumi elettrici, gli investimenti di fabbrica, il lancio di nuovi prodotti che utilizzano gas refrigeranti a basso Gwp, uniti all’ottenimento della certificazione ambientale ISO 14001 sono alcuni dei tasselli che hanno permesso la costruzione di questo risultato. L’attenzione ora si sposta sul prossimo obiettivo: -30% di emissioni entro il 2026".

Marco Saccone ci ha illustrato, inoltre, quali sono le strategie di sviluppo future di Olimpia Splendid: "L’innovazione è la chiave del nostro successo e la strategia che intendiamo perseguire anche per la crescita futura. Da tempo, il nostro processo di sviluppo prodotto è orientato verso la ricerca di nuove applicazioni a pompa di calore che favoriscano l’elettrificazione dei consumi e la neutralità carbonica, in linea con le direttive europee per l’efficientamento energetico. La nuova generazione di Unico, la pompa di calore aria-aria senza unità esterna lanciata nel 2024 ne è un esempio e i prossimi anni vedranno l’arrivo di altre importanti novità. Parallelamente, stiamo lavorando per supportare la crescita anche attraverso delle acquisizioni, strategiche per mercato o completamento di gamma, che supportino la crescita internazionale del brand".

La crescita si coniuga con un aumento dei livelli occupazionali? Di quali figure avete bisogno?

"Le persone sono al centro della crescita di Olimpia Splendid e la nostra forza risiede proprio nella capacità di promuovere la diversità e stimolare la motivazione di quanti contribuiscono al successo dell’azienda. Dal punto di vista professionale, le figure di cui abbiamo più bisogno in questo momento sono tecniche e commerciali. Da un lato, ingegneri energetici, elettronici ed informatici che mettano le loro competenze al servizio dello sviluppo prodotto. Dall’altro, sales manager che ci aiutino a coprire meglio i mercati internazionali".

Quali sono i mercati esteri sui quali intendete puntare?

"Attualmente Olimpia Splendid è presente in oltre 45 Paesi nel mondo, sia attraverso filiali dirette che distributori. L’Europa offre ancora grandi opportunità per il mercato Hvac ed è quindi sempre al centro delle nostre politiche di sviluppo commerciale. Ma la crescita futura si basa anche su nuovi mercati. Nel 2018 abbiamo iniziato la commercializzazione dei prodotti Olimpia Splendid in Nord America e da alcuni anni la presenza in USA è stata rafforzata con l’apertura di una sede a Dallas. Nel 2019 un’acquisizione di un’azienda australiana ci ha permesso di consolidare la presenza anche in Australia e Nuova Zelanda: aree geografiche sempre più importanti per i nostri piani di sviluppo".