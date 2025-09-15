Olimpia. Splendid più forte dello stop agli incentivi

IL BILANCIO 2024 del gruppo Olimpia Splendid di Brescia evidenzia un consolidamento del fatturato e il rafforzamento del patto per la sostenibilità. Olimpia Splendid chiude l’anno a 113 milioni di euro, con una quota estera in costante crescita e un solido investimento in ricerca e sviluppo. Positivo anche il risultato sulle emissioni di Co2, ridotte del 28%. Il bilancio di esercizio, approvato dall’assemblea dei soci, quindi, racconta un anno in cui il gruppo industriale bresciano, specializzato nella produzione di tecnologie per la climatizzazione di casa, ha consolidato fatturato ed EBITDA (9.7 milioni di euro) e migliorato la Posizione Finanziaria Netta (-1.8 milioni di euro), anche grazie al progressivo aumento del mercato estero (46%) e all’importante investimento su prodotti e processi. Olimpia Splendid è un’azienda italiana fondata nel 1956. L’azienda progetta, produce e commercializza tecnologie per climatizzare, riscaldare e trattare l’aria di casa. Conosciuta per Unico, il climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna che rispetta la bellezza delle città, Olimpia Splendid è un’azienda che, fin dalla sua nascita, ha contribuito a rivoluzionare il mondo dell’home comfort, prendendosi cura del clima di casa, tutelando il Pianeta. La produzione delle tecnologie core di Olimpia Splendid è in Italia e l’headquarter è a Brescia. L’azienda esporta i propri prodotti in oltre 45 Paesi nel mondo, attraverso un capillare network di distributori e 5 filiali dirette, in Europa (a Madrid e Parigi), Cina, Stati Uniti e Australia. Il gruppo conta 155 dipendenti in 4 continenti, di cui il 38% donne.

"Siamo soddisfatti della gestione del gruppo in un anno complicato per il settore HVAC – commenta il presidente Roberto Saccone (nella foto sopra a destra) - Nel corso del 2024 abbiamo lavorato con determinazione per migliorare l’efficienza economica e ottimizzare la gestione del capitale circolante. Gli indici di redditività e finanziari sono migliorati e i lanci di prodotto hanno contribuito a sostenere il fatturato, compensando le aree di calo nel segmento delle pompe di calore aria-acqua, che soffrono la brusca fine degli incentivi e il raffreddarsi della politica europea sul tema del Green Deal". Il 2024 è stato un anno positivo anche rispetto al percorso verso la neutralità climatica, che Olimpia Splendid ha deciso di intraprendere 5 anni fa per azzerare le emissioni di Co2 entro il 2040. L’anno concluso ha registrato un -28% di emissioni (Scope 1 e 2) e un +50% di energia fotovoltaica auto-prodotta, grazie all’attivazione di due nuovi impianti, in Italia e Australia, che hanno portato al 97% la quota dei consumi di energia da fonti rinnovabili di tutto il Gruppo. "La nostra strategia, delineata nel piano industriale triennale, si fonda su tre pilastri fondamentali: la sostenibilità ambientale, l’espansione nei mercati internazionali e la capacità di innovare attraverso prodotti all’avanguardia - spiega l’ad Marco Saccone (nella foto a sinistra) - Nel 2024 un traguardo importante è stato il completamento, nel polo produttivo di Cellatica, della nuova linea dedicata alle pompe di calore con refrigerante a potenziale effetto serra quasi zero, in linea con i più alti standard di sostenibilità. E con grande orgoglio abbiamo raggiunto un’altra tappa significativa nel percorso di riduzione del nostro impatto ambientale. Questi risultati testimoniano la coerenza e l’efficacia del nostro percorso verso un futuro sempre più sostenibile".

In materia di innovazione, il 2024 è stato anche l’anno del lancio ufficiale di OSIX – Olimpia Splendid Innovation Excellence: un hub interno che promuove e guida, insieme a start-up, istituti di ricerca e altri partner tecnologici, progetti di innovazione aperta che accelerano lo sviluppo di nuove soluzioni per prodotti e processi più sostenibili. "OSIX sarà la pietra miliare della nostra capacità di innovare" prosegue Marco Saccone.

"Ci permetterà di sviluppare una nuova generazione di pompe di calore, riducendo i costi, migliorando l’efficienza e incrementando le possibilità applicative, per supportare la transizione energetica di tutto l’ambiente costruito e il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di clima. Il budget 2025 approvato dal consiglio di amministrazione, nonostante un contesto internazionale complesso e incerto, prevede ulteriori investimenti pari al 5% del fatturato previsto: la conferma del nostro impegno verso la crescita e l’innovazione". Di recente Olimpia Splendid e Pininfarina hanno annunciato una collaborazione dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi che contribuiranno all’efficientamento del parco immobiliare italiano ed estero. Pininfarina ed Olimpia Splendid, eccellenze italiane, hanno avviato un percorso di sviluppo fondato su valori condivisi: innovazione, sostenibilità, qualità, efficienza, design italiano.

"Quella con Pininfarina è una collaborazione per creare valore nel medio e lungo termine – spiega Claudio Filipponi, direttore generale e board member di Olimpia Splendid Group - Olimpia Splendid e Pininfarina condividono un modo di lavorare molto particolare, dove vengono messe a fattor comune la volontà di innovare, l’orgoglio italiano, il culto del bello e l’attenzione per i dettagli. E anche la visione del futuro del nostro settore: vogliamo rendere il comfort di domani ancora più efficiente e sostenibile. Siamo certi che da questa collaborazione potranno nascere soluzioni tecnologie che scriveranno, ancora una volta, un pezzo di storia dell’home comfort".