Oggetti iconici concepiti da miti del design. Una storia di successo lunga oltre 60 anni

L’INNOVAZIONE sotto il segno della sostenibilità e senza tradire una storia di successo fatta da oltre 60 anni di design. Già dal suo nome, “fiore” in latino, Flos nasce proprio come un marchio di design che coniuga la qualità e la bellezza di prodotti senza tempo a un approccio creativo e produttivo rispettoso e sostenibile. Dal 2017, il brand stila un bilancio di sostenibilità che racconta le numerose iniziative Esg intraprese a livello sociale, produttivo, distributivo, ambientale. Con oltre 660 dipendenti, di cui quasi 300 in Italia, e una value chain produttiva che nel nostro Paese annovera un 84% di fornitori locali, Flos ha redatto l’ultimo report di sostenibilità presentando risultati importanti: 92% di elettricità pulita prodotta da energie rinnovabili e una riduzione di quasi il 30% di emissioni di Co2, in linea con le direttive dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Quest’impegno si traduce in prodotti di nuovi designer e riedizioni aggiornate delle soluzioni luminose del marchio.

Ad esempio, nel 2022 Flos ha presentato Almendra, un sistema di illuminazione modulare, personalizzabile ed estensibile disegnato da Patricia Urquiola e ispirato ai rami di un mandorlo e ai suoi frutti. Realizzata in alluminio e in un policarbonato sostenibile, derivato dal tallolio, un sottoprodotto della produzione della carta, Almendra è uno dei molti esempi di prodotti future-proof su cui Flos continua a scommettere. Quest’anno, in occasione della Milano Design Week, il brand ha presentato Bilboquet, una lampada da tavolo progettata da Philippe Malouin, anch’essa realizzata in un policarbonato di origine biologica e certificato ISCC (International Sustainability & Carbon Certification). Tutte le sue parti sono scomponibili, i materiali utilizzati non ricevono finiture secondarie superflue e il corpo della lampada non è sottoposto a un rivestimento galvanico anticorrosivo, ma riceve un trattamento superficiale di PVD (Physical Vapor Deposition): una sottile innovazione che coniuga qualità e sostenibilità.

Anche alla 31esima edizione di Euroluce, il Salone Internazionale dell’illuminazione tornato lo scorso aprile negli spazi di Fiera Milano, Flos aveva confermato come ogni suo prodotto sia un mondo a sé, una creazione unica che riflette la visione del designer che l’ha creata. Ai capolavori del passato dei grandi maestri come i fratelli Castiglioni e Gino Sarfatti, Flos aveva affiancato così le novità assolute di alcuni dei più acclamati designer contemporanei: Ronan e Erwan Bouroullec hanno firmato per la prima volta individualmente due diverse collezioni per Flos, Cèramique e Emi, caratterizzate rispettivamente da sapienza artigianale e tecnologia d’avanguardia. Konstantin Grcic, invece, ha introdotto una straordinaria lampada scultorea dallo spirito ribelle, Black Flag, che sfugge a ogni classificazione tipologica. In una capsula dedicata, Flos Architectural aveva presentato invece Workmates, una nuova importante famiglia di lampade pensate per i luoghi di lavoro, dal design super sottile e con caratteristiche luminose altamente professionali e rivoluzionarie. Fonti luminose avanzate e ottiche esclusive sviluppate dalla divisione architetturale di Flos, in cui la luce sembra apparire magicamente da un cono d’ombra.

Achille Perego