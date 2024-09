Nuovo contratto da partner tecnologico per Impianti

IMPIANTI, società nata nel 1992 con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’innovazione tecnologica come Technology Scout, System Integrator e-Business Developer in ambito Ict & Audio/Video e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per i settori della Difesa e Law Enforcement, ha avuto nei giorni scorsi un nuovo, significativo riconoscimento al know-how della sua attività. L’azienda fondata e guidata dal ceo Simone Lo Russo (nella foto in alto) è stata scelta infatti come partner tecnologico per la realizzazione dell’allestimento della nuova sede di Milano di un primario gruppo bancario internazionale, leader nella finanza specializzata. Il progetto del valore di circa 0,4 milioni di euro avrà esecuzione entro la fine del 2024 e prevede la realizzazione dell’allestimento tecnologico della Board Room, delle sale riunioni e dell’Auditorium della nuova sede milanese. Grazie alla comprovata esperienza nel settore, Impianti è stata coinvolta in tutte le fasi di avanzamento del progetto, dalla progettazione preliminare a quella definitiva, all’individuazione delle migliori soluzioni tecnologiche in ambito Audio/Video – in conformità degli alti standard qualitativi ed innovativi richiesti e nel rispetto dei criteri di sostenibilità – fino alla fase di esecuzione attesa, come detto, entro la fine dell’anno. "Siamo orgogliosi di poter contribuire in qualità di Tech Partner, grazie alla nostra consolidata esperienza e capacità di fornire soluzioni su misura, alla realizzazione di percorsi di rinnovamento tecnologico di primari gruppi internazionali, come avvenuto per questo importante gruppo bancario", commenta Simone Lo Russo. "Il nostro team di professionisti – aggiunge il ceo di Impianti – ha studiato e disegnato il progetto nei minimi dettagli, identificando le soluzioni tecnologiche più efficaci, flessibili e innovative per rispondere alle necessità aziendali, al fine di garantire il massimo livello di reputazione tecnologica del cliente".

Fondata da Simone Lo Russo e Simona Castelli (nella foto in basso), presidente e coo, Impianti ha iniziato la sua storia trentennale come fornitore di tecnologie per le infrastrutture d’ufficio e per le attività di impiantistica, per poi trasformarsi in promotore proattivo di nuove tecnologie nell’ambito dell’iperveloce diffusione delle telecomunicazioni e della digitalizzazione, consolidando l’esperienza nell’aggregazione di molte tecnologie innovative, sia hardware che software, per sviluppare un portafoglio ad alta tecnologia. Da oltre 30 anni, l’azienda che ha il suo quartier generale in provincia di Monza, a Carate Brianza, è in grado di anticipare le tendenze del mercato e le preferenze dei clienti navigando tra i nuovi trend tecnologici grazie al suo Dna di Technology Scout. L’esperienza di Business Developer sul mercato e il solido sistema di gestione integrato costruito negli anni hanno permesso a Impianti di consolidare il parco clienti e di diventare un interlocutore privilegiato, inserito in oltre 100 albi fornitori, per aziende corporate e multinazionali, ong, Pubblica amministrazione centrale, enti governativi, Difesa e forze dell’Ordine. La missione di Impianti, sottolinea sempre Simone Lo Russo "è quella di rappresentare il motore di innovazione tecnologica per sistemi di comunicazione professionali e altri ambiti ’mission-critical’, indirizzata a grandi organizzazioni ove la reputazione tecnologica risulta essere elevata e necessariamente all’avanguardia al fine di assicurare luoghi di lavoro sicuri, efficienti e moderni".

Prima dell’annuncio della nuova importante commessa per un grande gruppo bancario, a giugno Impianti aveva comunicato gli interventi a favore di Yamaha Motor Racing di cui l’azienda di Carate Brianza è official partner nella stagione 2024, nella quale si celebrano i 75 anni di competizioni del campionato più importante al mondo per le due ruote. In particolare Impianti ha individuato le migliori soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate da implementare nelle tre meeting room dell’headquarter di Yamaha Motor Racing a Gerno di Lesmo (MB). Le soluzioni sono state scelte per migliorare l’esperienza all’interno delle sale riunioni, grazie a sistemi di comunicazione di ultima generazione, come le soluzioni di videoconferenza e collaborazione di Yealink e la piattaforma di Ucc and Collaboration plug&play Mago per meeting semplificati, inclusivi e coinvolgenti grazie a funzionalità avanzate e all’intelligenza artificiale. A completamento, l’implementazione di soluzioni di sistemi fonoassorbenti Caimi, che grazie alla tecnologia Snowsound altamente performante garantiranno benessere acustico durante le riunioni.

Infine, sempre quest’anno, a marzo, Impianti aveva annunciato l’aggiudicazione di un accordo quadro relativo a un lotto di gara per la fornitura e posa in opera di sistemi Ledwall la cui quota in capo ad Impianti è pari a 2,1 milioni di euro. L’aggiudicazione prevede l’esecuzione contrattuale, nel corso degli esercizi 2024 e 2025, attraverso un Raggruppamento temporaneo di concorrenti (Rtc) di cui è capofila un primario produttore internazionale di sistemi Ledwall. L’accordo quadro, come previsto dal bando di gara, esprimeva la volontà del committente – primario operatore del settore energetico – di approvvigionarsi di una soluzione di sistemi Ledwall completi di software di gestione al fine di innovare le infrastrutture e ottimizzare l’operatività di tutte le sedi ubicate sul territorio nazionale. Impianti comunicando l’accordo aveva sottolineato di avere raggiunto questo rilevante traguardo grazie al know-how e ai consolidati rapporti di partnership con il primario produttore internazionale di sistemi Ledwall, presupposti che hanno favorito la collaborazione congiunta e la formulazione della migliore soluzione tecnica in linea con le richieste del bando.