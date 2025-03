Novamarine. Il re della nautica a vele spiegate

ORDINI E FATTURATO SONO IN CRESCITA per Novamarine. La società, nata nel 2008 e quotata nell’agosto del 2024, con sede operativa nel polo nautico di Olbia, in Sardegna, è proprietaria del marchio storico "Novamarine", simbolo del made in Italy, sia per quanto riguarda il segmento lusso, sia per imbarcazioni più agili, come i gommoni. Grazie al contributo dei fratelli Andrea e Francesco Pirro, azionisti di SNO Capital, socio controllante della Società, e a una tecnologia innovativa sviluppata in oltre 30 anni di ricerca e innovazione, la Società si è affermata tra i leader del settore della nautica per la produzione di imbarcazioni da diporto fino a 30 metri. I ricavi per la vendita di imbarcazioni di attestano a 26 milioni di euro, mentre gli ordini per il 2025 superano le aspettative.

"I ricavi per la vendita di imbarcazioni per l’esercizio 2024 hanno registrato un incremento di oltre l’11%, rispetto al 2023 e di oltre il 7% rispetto alle previsioni per il 2024 formulate dall’analista di Banca Finnat nell’ultima equity research pubblicata. Il dato più che positivo ci rende orgogliosi dei risultati ottenuti nel corso del primo anno dopo lo sbarco in Borsa. La strategia che abbiamo scelto di adottare in sede di IPO sta dando i frutti sperati, considerando l’incremento delle vendite di imbarcazioni di metratura superiore. I clienti che crescono e puntano ai nostri migliori modelli sono per noi il ritorno più importante, e il portafoglio ordini conferma la qualità e la competitività delle nostre imbarcazioni. Un order book per il 2025 da oltre 27 milioni di euro, che copre la maggior parte delle vendite dell’anno prossimo previste dall’analista nella su menzionata equity research, per una società che propone imbarcazioni totalmente artigianali è senza dubbio una grande soddisfazione per tutto il team", dice Francesco Pirro (nella foto), presidente e amministratore delegato di Novamarine.

Il marchio è leader sia nel segmento lusso, che nell’innovazione dei gommoni. Innovazione e tradizione si fondono nel disegno di queste imbarcazioni, capaci di unire alla funzionalità, anche l’eleganza e il rispetto per il mare. "La nostra forza – prosegue Francesco Pirro – è l’innovazione pragmatica: ogni gommone è progettato con tecnologie avanzate per garantire prestazioni eccellenti. Puntiamo all’eccellenza in ogni dettaglio, unendo precisione e stile in ogni progetto. Crediamo fermamente nei nostri prodotti e nel nostro team, costruendo fiducia e consegnando qualità superiore. La filosofia alla base delle nostre imbarcazioni è costantemente rinnovata". Tecnologia e design si sposano in queste imbarcazioni del tutto artigianali e made in Sardegna.