Non solo calcio. Un gruppo di amici fonda Fantacycling

NON SOLO fantacalcio. Anche la biciletta è una delle grandi passioni degli italiani. Il numero di appassionati di ciclismo in Italia e nel mondo, infatti, è in continua crescita: se ne calcolano circa 180 milioni nel mondo, di questi, 80 milioni in Europa e 9 milioni in Italia. Un mercato interessante che ha stuzzicato la mente di un gruppo di amici toscani portandoli, nel 2020, alla fondazione della startup Fantacycling. "Quando abbiamo deciso di creare una app che sulla scia del fantacalcio raggruppasse gli appassionati di ciclismo, non immaginavamo di ottenere tutto questo successo. E invece siamo diventati in brevissimo tempo la prima app internazionale di fantaciclismo e anche la più grande community di appassionati di ciclismo in Europa", racconta Federico Creatini (nella foto in basso, al centro), ceo & co-founder di Fantacycling. Con oltre 110.000 utenti iscritti e una portata complessiva di 588 mila persone connesse l’app permette agli utenti di creare il proprio ’fantateam’ di ciclisti, confrontare le abilità, schierare la formazione e partecipare a diverse modalità di gioco. Gli utenti possono sfidare altri appassionati di tutto il mondo nella modalità Campionato, competere con amici nelle leghe private, conoscere nuovi utenti e partecipare a leghe pubbliche, oltre a prendere parte a leghe sponsorizzate con premi significativi. Fantacycling offre anche dati live di tutte le gare, statistiche aggiornate e uno storico dettagliato dei ciclisti.

"Per noi è stata una bellissima sorpresa scoprire che tanti ciclisti professionisti giocano a Fantacycling e questo in maniera completamente spontanea perché fin dal primo giorno abbiamo messo al centro del progetto, la nostra community e la facilità di interagire", dice Camillo Castellani (a destra) coo & co-founder di Fantacycling. Fra i founder della startup c’è anche il giornalista sportivo Sandro Sabatini (a sinistra): "Fantacycling non è solo un gioco, ma anche una piattaforma ricca di contenuti editoriali e multimediali. Gli utenti possono accedere a regolamenti di gioco, risultati e dati di tutte le gare professionistiche maschili e femminili, articoli di approfondimento e interviste. Inoltre, l’app è collegata ai canali YouTube e Twitch di Fantacycling, dove vengono trasmessi video e interviste esclusive, con una portata di oltre 3 milioni di visualizzazioni su YouTube e più di 1,5 milioni di account raggiunti su Instagram".

Le. Ma.