Nice Footwear amplia la filiera e acquisisce ’Emmepier’

NICE FOOTWEAR, realtà padovana attiva nel settore calzaturiero e partecipata dal fondo vicentino Palladio holding, ha annunciato, nelle scorse settimane, l’acquisizione di una vera e propria eccellenza del distretto delle calzature del Brenta: parliamo del tomaificio Emmepier, che ha sede a Vigonza (Pd) ed è specializzato nella produzione di tomaie per il settore delle calzature di lusso. L’operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel piano di sviluppo industriale del gruppo Nice footwear Spa, avviato già nel 2020 per dar vita a un polo manifatturiero veneto a servizio delle maison del lusso, attraverso un processo di integrazione verticale della filiera ‘made in Italy’. Un’esigenza, quella dell’aggregazione tra imprese, sempre più sentita nel comparto del fashion, che è alle prese, da circa due anni, con un importante rallentamento del mercato globale, dovuto in primis all’incertezza economica e al perdurare delle tensioni geopolitiche internazionali.

"Crediamo profondamente nel valore della manifattura italiana e nel potenziale del territorio veneto. Questa operazione è un tassello fondamentale del nostro disegno industriale, che è partito nel 2021 e ci ha portati ad acquisire cinque realtà nell’arco di pochi anni – ha dichiarato Bruno Conterno, amministratore delegato di Nice Footwear –. L’ingresso del tomaificio Emmepier ci permette di rafforzare il processo di integrazione della catena produttiva completa, perseguendo il nostro obiettivo di valorizzare e far evolvere il know-how del distretto, mettendolo a sistema attraverso sinergie e condivisione di competenze. Vogliamo costruire un ecosistema manifatturiero integrato, innovativo e certificato, capace di rispondere alle richieste dei brand del lusso più esigenti e competere a livello globale, in un mercato sempre più selettivo. Siamo già al lavoro su nuove opportunità di crescita".

Con questa acquisizione, Nice footwear prosegue il proprio programma di verticalizzazione, con l’obiettivo di controllare e certificare il 100% della propria filiera produttiva. Il piano mira a garantire la massima qualità dei prodotti e a consolidare il polo veneto della manifattura calzaturiera d’alta gamma. Con l’inserimento di Emmepier, Nice footwear intende raddoppiare la propria capacità produttiva di tomaie, per rispondere, in modo ancora più efficace, alle esigenze del settore. Parallelamente, per supportare il progetto industriale, Nice footwear ha istituito una nuova area dedicata a ‘compliance e auditing’ (letteralmente, ‘verifica sul rispetto della normativa e valutazione delle attività aziendali’). Il team si occupa, dunque, del controllo e della conformità dell’intera filiera, con l’obiettivo di assicurare che i prodotti rispettino gli standard qualitativi richiesti dal gruppo e dai partner internazionali. La divisione dedicata alla produzione made in Italy contava, nel 2024, 250 risorse: il piano industriale in corso prevede di arrivare a 350 addetti entro il 2026.

Nicola Iorio e Nadia Buttignol, rispettivamente managing partner e partner di Palladio Holding – società entrata nel capitale di Nice Footwear nel 2023, tramite Holding Stilosa - hanno commentato: "Siamo molto orgogliosi di poter sostenere il percorso di espansione che Nice Footwear sta realizzando grazie all’ambizioso progetto industriale e alla visione strategica di Bruno Conterno, che condividiamo. Ora il gruppo si consolida attraverso operazioni sinergiche come quella recentemente annunciata, relativa al tomaificio Emmepier: conferma, così, il proprio ruolo di aggregatore di eccellenze manifatturiere del territorio e del made in Italy, in grado di competere a livello globale nella produzione conto terzi per i brand del lusso. Solo grazie all’integrazione di competenze e agli investimenti in innovazione si riescono a garantire prodotti di qualità, oltre al controllo accurato e certificato della filiera produttiva". Nata nel 2016, l’azienda padovana Nice Footwear si occupa di creazione, sviluppo, produzione e distribuzione di calzature sia di alta gamma, sia sportive e per il tempo libero, nonché di pelletteria pregiata. Partner strategico dei più noti brand di calzature e accessori, Nice Footwear gestisce in modo trasparente ed efficiente tutte le fasi della filiera: dallo studio dei trend allo sviluppo di campionari e prototipi, dalla realizzazione della collezione fino alla sua distribuzione, grazie a una governance completa.

Il piano di sviluppo, implementato da Nice Footowear a partire dalla fine del 2020, ha previsto, come primo passo, l’emissione del primo minibond quotato su ExtraMotPro3 (segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato a società non quotate con ambiziosi piani di crescita) e l’acquisizione di Favaro manifattura calzaturiera, altro nome di spicco della Riviera del Brenta nella produzione di scarpe da donna. La successiva quotazione sul listino Euronext Growth Milan ha consentito alla società di ampliare l’azionariato e consolidare la propria posizione nel mercato. A inizio 2022 è stata perfezionata l’acquisizione dell’80% delle azioni di Emmegi Srl, azienda padovana specializzata nella produzione di borse da donna. Tutte le operazioni hanno rafforzato il posizionamento dell’azienda nel comparto del lusso made in Italy. Nel 2023, in seguito al delisting da Borsa italiana e all’ingresso del nuovo socio Palladio Holding, l’azienda ha integrato nuove competenze e risorse finanziarie per potenziare il proprio progetto industriale, sempre finalizzato alla realizzazione di un polo di eccellenza della calzatura veneta.