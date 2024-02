Next Generation

R5 Living (brand della startup innovativa The OKapi Network Srl Società Benefit) è la realtà specializzata nella realizzazione di prodotti sostenibili per la pulizia della casa e della persona. La filosofia di R5 Living è tutta concentrata nel logo, ovvero nelle 5R che raccontano tutta la missione e i valori della startup: riflettere, ricaricare, riutilizzare, riciclare, rilassarci. Fondata da Cristina Mollis, la startup è la prima azienda italiana ad aver ottenuto per i propri prodotti la certificazione Plastic Negative con rePurpose Global. Dal 2023 è B Corp certificata.