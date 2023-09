Next Generation

Hbi sviluppa e commercializza tecnologie e impianti innovativi per il recupero di materie ad alto valore aggiunto e di energia pulita dai fanghi delle acque reflue. L’azienda è nata a Bolzano, nell’ottobre del 2016, come start up innovativa, fondata da Daniele Basso e Renato Pavanetto. Carretta Srl, è invece partner tecnologico.