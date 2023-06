Neutralità carbonica il traguardo raggiunto

PIQUADRO È IMPEGNATA in tema di responsabilità sociale sin dal 2009, anno in cui intraprende la sua prima iniziativa di solidarietà a sostegno del territorio in collaborazione con la Fondazione Famiglia Palmieri creata dal presidente di Piquadro e da sua moglie Beatrice per dare continuità alla loro attività filantropica attraverso la valorizzazione delle diversità. Nel corso del 2020 Piquadro scende in campo con convinzione anche per la sostenibilità ambientale.

La strategia green dell’azienda bolognese parte dalla valutazione dell’impatto sull’ambiente delle sue attività, riportate nel bilancio di sostenibilità, redatto regolarmente. In nome della salvaguardia ambientale si impongono l’utilizzo di materiali riciclati e il controllo della filiera, ma anche il perseguimento dell’efficienza energetica, la riduzione di emissioni e dell’uso di risorse naturali, nonché azioni a favore del territorio. Cruciale, è la decisione di introdurre e ampliare gradualmente le linee di prodotto realizzate con materiali ecologici, nylon riciclati al 100%, ottenuti da rifiuti industriali. Contemporaneamente si lavora sulla sostenibilità dei prodotti in pelle garantendo la provenienza della materia prima da allevamenti e concerie sempre più responsabili e privilegiando fornitori certificati dal Leather Working Group (Lwg), l’ente internazionale indipendente che ha sviluppato il protocollo di Sostenibilità per la filiera pelle più diffuso al mondo. Nel 2021 nasce la linea Corno alle Scale, che è parte di un progetto più ampio a favore del territorio intrapreso da Piquadro per supportare la comunità delle sue montagne. Si tratta del rilancio del Corno alle Scale, la stazione sciistica dell’Appennino bolognese sulle cui piste si allenava da ragazzino Alberto Tomba.

Per la sua rinascita, Marco Palmieri, fondatore e presidente di Piquadro, ha deciso di impegnarsi in prima persona con l’intento di sviluppare un turismo consapevole e sostenibile che permetta di trovare un equilibrio tra la sostenibilità economica e quella ambientale. La linea tecnica Corno alle Scale, che prende il nome da queste montagne sulle quali è progettata e testata, è la sintesi perfetta di sostenibilità e performance e rappresenta proprio questo desiderio di fruizione della natura senza deturparla. Nel settembre 2022 Piquadro muove un nuovo, decisivo passo nel suo percorso di sostenibilità e annuncia la neutralità carbonica per l’intero Gruppo.

A. Pe.