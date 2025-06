Nelle prime due tappe oltre 1600 partecipanti

UN FOCUS sulla valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani certificati, sul legame con i territori e sulle filiere corte ma anche sull’individuazione dei canali di finanziamento più adeguati per le aziende impegnate in strategie di sviluppo o nei processi di transizione sostenibile. Il festival Agrofutura è questo e molto altro: è un viaggio che abbraccia i territori, un lungo tour che accende i riflettori sulle sfide dell’agricoltura, composto da sei tappe tra Emilia-Romagna e Toscana. A oggi, considerando le prime due tappe a Bologna e Firenze, l’evento ha già contato 270mila views in streaming, 1630 partecipanti, 71 speaker, 14 partner, due business conference, 15 laboratori per adulti e bambini, un festival diffuso in città a Bologna e ben 23 esercizi commerciali coinvolti sul territorio.

Numeri che riflettono quindi un importante coinvolgimento con la cittadinanza, dove ognuno si riscopre protagonista, in un lungo viaggio tra Emilia-Romagna e Toscana per conoscere imprese, filiere, mercati, ed eccellenze gastronomiche. Grazie a questo progetto, rimane alta l’attenzione sulle storie di chi crea valore nel settore agroalimentare, dando la possibilità di poter approfondire, insieme e in modo sempre più dettagliato, tutte le sfide che attendono il settore dell’agricoltura. Ci sarà in programma un’altra tappa a Modena e altre due tappe in Toscana.