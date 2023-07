Nel Piceno batte il cuore ecologico delle nuove supercar

È UNO DEI PRINCIPALI protagonisti nel mondo automotive dei compositi avanzati e un fornitore di strategica importanza per gli Oem europei dai marchi più blasonati nel settore delle super cars. HP Composites punta molto su ricerca e sviluppo e sull’innovazione, sia di prodotto che di processo per rafforzare la propria competitività sul mercato dei compositi ad alte prestazioni (HP sta per High Performance) e per ridurre fortemente l’impatto ambientale. E c’è proprio questo, a sentire Abramo Levato (foto), direttore generale dell’azienda, dietro la crescita realizzata negli ultimi anni. "Passando dal settore Racing ad Automotive ha registrato un progressivo aumento del proprio business, dai 3,8 milioni del 2011 ai 56 milioni del 2022 e ai 60 previsti per il 2023".

Quali sono le vostre strategie future?

"HP ha nel proprio Dna l’innovazione, di prodotto e di processo, che vede come la ricetta principale per essere competitiva e per andare verso un modello di business circolare invece che lineare. L’attenzione all’impatto sull’ambiente, ma anche alla formazione delle risorse e la condivisione delle conoscenze sui compositi fanno parte della visione del business di HP Composites. Finora il mercato ci sta dando ragione e lo dimostra la crescita costante degli ultimi 10 anni, per cui riteniamo si debba continuare a innovare e sperimentare nuove soluzioni".

Puntate molto anche sulla automazione industriale.

"Ma rimanendo consapevoli che parte dei processi richiedono un forte intervento delle mani esperte dell’uomo. Tante altre fasi si possono automatizzare per ridurre i costi e i consumi energetici, per essere competitivi e promuovere l’utilizzo dei compositi nelle varie applicazioni che il mercato richiede. Ad esempio le auto elettriche hanno il problema del peso delle batterie e quindi ogni chilo risparmiato (usando compositi avanzati al posto dei metalli) consente maggiore autonomia e minori consumi, oltre che migliori prestazioni. Stesso concetto per i velivoli, elettrici o tradizionali".

La nuova frontiera sono le vetture alimentate a idrogeno.

"I materiali compositi si prestano perfettamente, visto che oltre al peso ridotto conferiscono una maggiore sicurezza per la presenza di serbatoi ad altissima pressione. Inoltre HP lavora costantemente per proporre materiali sempre più eco-sostenibili e ad alte prestazioni (come fibre naturali e resine bio-based): la sfida è di rendere sempre più affidabili e performanti materiali compositi alternativi, a basso impatto ambientale. Lo stesso riciclaggio del materiale di trasformazione che normalmente verrebbe scartato trova un nuova vita nella sua circolarizzazione successiva".

Il successo dell’azienda si coniuga con un aumento dei livelli occupazionali?

"Con l’espansione del business nei vari mercati è progressivamente aumentato il livello occupazionale, fino a raggiungere le attuali 800 persone che fanno di HP una rilevante realtà nel territorio del Piceno, considerando anche l’indotto che è cresciuto parallelamente in questi anni. Contribuire alla creazione di competenze in giovani leve attraverso la formazione costante è il nostro contributo alla lotta alla disoccupazione giovanile che nel piceno raggiunge valori importanti. È notizia di qualche giorno fa che finalmente nel piceno la natalità è aumentata e ci piace un po’ pensare di avere contribuito in qualche modo alla creazione di un futuro migliore per le nuove famiglie".

L’azienda si è resa protagonista anche di diversi successi sportivi come alla recente 24 Ore di Le Mans.

"HP è fortemente protagonista nel mondo del Motorsport e specialmente nel settore Endurance, come le gare di durata del campionato Wec (tra cui 24h di Le Mans), in cui progetta e produce numerosi componenti strutturali in fibra di carbonio per vetture prototipi in varie categorie e per vari clienti; inoltre è direttamente coinvolta nei campionati del mondo Rally, nella Formula E (per cui produce tutte le carrozzeria dalla prima serie fino all’ultima generazione 3 attualmente in essere), e altri campionati di formule single seaters (formula 3, formula 4). Ci piacerebbe poter dichiarare i nomi di tutti i nostri clienti che tanta fiducia hanno riposto nelle maestranze di HP, la vera anima dell’azienda stessa, ma per motivi di riservatezza non ci è possibile. Possiamo solo dire che tra la 24h di Le Mans e tutti i campionati minori (Porsche cup, Ferrari Challenge, Ligier European Series, Road to Le Mans) che si sono disputati nel corso delle due settimane francesi, centinaia di vetture possedevano almeno un componente prodotto negli stabilimenti di Ascoli".

Quant’è importante la sostenibilità nello sviluppo della vostra impresa?

"L’attenzione verso uno sviluppo sostenibile è parte fondamentale della filosofia di HP Composites. L’azienda investe e continua a puntare sulla Ricerca & Sviluppo in ottica di riduzione dell’impatto ambientale e per trasformare sempre di più il proprio modello di business da lineare a circolare, con utilizzo di materiale riciclato, resine sempre più bio-based e meno impattanti sull’ambiente. Riteniamo che questa sia la direzione corretta per il futuro e continueremo a percorrere il sentiero tracciato. Ne è un esempio pratico il fatto che HP Composites sia capofila del progetto Marche Applied Research Laboratory for Innovative Composites, un laboratorio per testare e validare nuove soluzioni su materiali compositi avanzati".