Nel 2030 tutta l’energia da fonti rinnovabili

I VALORI della sostenibilità accompagnano da sempre il fare impresa di Henkel. Nel 32mo Rapporto sullo Sviluppo Sostenibile, dando evidenza dei risultati raggiunti nel 2022 rispetto agli obiettivi definiti nella strategia 2030+ Sustainability Ambition Framework, l’azienda ha confermato l’impegno per diventare climate positive entro il 2030 e andare oltre la neutralità carbonica, arrivando a produrre più energia pulita di quanta ne consuma e generare così un saldo positivo. In questo percorso Henkel ha aumentato al 70% la quota di elettricità da fonti rinnovabili oggi usata nei 166 siti produttivi distribuiti nel mondo, con l’obiettivo di arrivare al 100% entro il 2030. Rispetto al 2010, le emissioni CO2 per tonnellata di prodotto sono diminuite del 55%, avvicinandosi al traguardo del meno 65% che punta a raggiungere entro il 2025. La decarbonizzazione della produzione prevede investimenti mirati per modernizzare gli stabilimenti risparmiando energia e, ove possibile, produrre energia pulita direttamente nei siti Henkel. In Italia, l’azienda ha rinnovato la torre di atomizzazione del sito di Ferentino (Frosinone, nella foto in basso), che produce detersivi in polvere consumando il 16% in meno di metano e il 40% in meno di elettricità, con una riduzione delle emissioni CO2 del 18%. Diversi progetti sono in corso di realizzazione anche a Casarile (Milano). A Casarile (Milano) sono in costruzione una nuova caldaia a biomassa e un impianto fotovoltaico per l’autoproduzione di energia verde.

Poiché l’impronta carbonica complessiva di Henkel è legata per oltre il 70% all’uso dei prodotti e allo smaltimento delle confezioni, l’aziendaprosegue sempre nella direzione degli investimenti in R&D per migliorare le formule dei prodotti offrendo le stesse o migliori prestazioni con un minor impiego di energia e acqua, e integrando il più possibile materie prime da fonti rinnovabili. Henkel inoltre vanta oggi l’87% di packaging riciclabile o riusabile, con l’obiettivo di raggiungere il 100% entro il 2025. L’azienda intende poi portare al 30% la quota di plastica riciclata nelle confezioni dei prodotti al consumo entro il 2025: attualmente la percentuale media è del 16%, ma sono già in commercio diverse referenze con flaconi in plastica riciclata al 100%. Entro il 2025, il 100% della carta e del cartoncino impiegato nelle confezioni sarà riciclato o proveniente da selvicolture sostenibili.

A. Pe.