Naturale e leggera. Torna la canapa:: "Perché è la fibra del futuro"

QUESTA STORIA COMINCIA con una passeggiata di un gruppo di amici nelle colline intorno a Parma, in una mattina d’inverno. È così che, a gennaio 2017, Alberto Ziveri si imbatte, per caso, nei resti di stagni e laghetti in cui, un tempo, avveniva la macerazione della canapa. Incuriosito, inizia a studiare la storia e le proprietà della fibra, tuttora annoverata fra le più sostenibili al mondo, perché capace di assorbire 22 tonnellate di CO2 per ettaro coltivato e di crescere anche con poca acqua. Diffusa sul territorio emiliano almeno fino al primo dopoguerra, col tempo la sua coltivazione è stata dismessa per lasciare spazio ai tessuti derivati dal petrolio. Complice il contrasto all’uso dei cannabinoidi, una tradizione locale centenaria è pressoché scomparsa: ma le donne anziane del Parmense conservano ancora, nei loro armadi, lenzuola e teli di canapa, filati e tessuti nelle campagne anche due o tre secoli fa.

Ziveri e i suoi amici si recano a casa di queste donne, toccano i manufatti e si accorgono che sono molto più morbidi di qualsiasi altro tessuto di canapa moderno. Si mettono in testa, allora, di riportare in vita una tradizione locale centenaria, unendola all’innovazione e cercando di creare una filiera il più possibile corta e sostenibile. Nella primavera del 2018 fondano ‘Opera Campi’, azienda specializzata nella creazione di capi sostenibili in canapa, a filiera corta e su ordinazione. Oggi, l’azienda è gestita dallo stesso Ziveri e da Beatrice Corazza (insieme nella foto in basso), sua moglie, che era anche nel nucleo originario dei fondatori. Negli anni, il marchio ha attratto l’interesse anche di ‘big’ come Gucci, Loro Piana e Salewa. Perché il nome ‘Opera Campi’? "“Opera“ significa “opera d’arte, capolavoro“, ma anche “opera lirica“, una forma di teatro molto popolare qui a Parma", risponde Ziveri. "Campi – aggiunge – significa campagna, terra: la fonte di ogni fibra naturale. Ecco dove ha origine la canapa, ed è questo che significa Opera Campi: un’incredibile opera d’arte realizzata a Parma, con tessuti naturali di qualità superiore".

Tornando alla storia dell’azienda, il percorso seguito per arrivare alla realizzazione e vendita di maglioni, t-shirt, camicie e sciarpe in canapa non è stato certamente semplice. Il primo ostacolo è rappresentato dalla ricerca della fibra. Inizialmente, l’azienda si rifornisce da produttori francesi. Tuttavia, dopo la dismissione dei campi europei, è in Cina, nelle Black lands (le province nordorientali del Paese, il cui ‘suolo nero’ è vocato alla coltivazione di cereali), che Ziveri riesce a trovare – dopo una lunga selezione - la qualità più adatta alla produzione. "In assenza di un’alternativa valida e vicina abbiamo scelto di fornirci oltreoceano, pur sapendo che il trasporto avrebbe avuto un impatto sulle emissioni – dice – Ma la coltivazione della canapa è in grado di assorbire tanta CO2 quanto quella impiegata per farla arrivare in Italia".

Da questo momento in poi, l’intero processo produttivo si compie in Italia. "Da Prato, dove si trova il magazzino in cui è conservata la canapa, il filo viene inviato al nostro laboratorio di Sorbolo, in provincia di Parma, dove viene filato il tessuto e realizzato il capo", continua. Per ogni prodotto acquistato, Opera Campi pianta due alberi. Ogni capo è realizzato su ordinazione, dal sito: il metodo della produzione ‘on demand’ è pensato per evitare gli sprechi. Tintura e lavorazione - operazioni studiate da zero con l’aiuto di chimici e artigiani locali - avvengono tra Varese e Parma. "La tintura dei capi di Opera Campi avviene, però, su fibre naturali – precisa Ziveri – Ciò vuol dire che non sono stati sbiancati in precedenza. La sbiancatura è, infatti, una delle fasi più inquinanti nel processo produttivo dell’industria tessile".

Sulla base del motto ‘Prima il tessuto’ – per cominciare si realizza il tessuto, poi si progetta e disegna il capo finito. L’azienda ha introdotto anche tessuti fortemente innovativi, come ‘Burro Canapa’, ‘Lanapa’, ‘Herotex’ e la canapa ‘super morbida’. ‘Burro Canapa’ è "il tessuto di canapa più leggero al mondo – si legge nel sito web aziendale - con la più alta percentuale di canapa (96%)". Con questo tessuto, ottenuto grazie a una tecnologia rivoluzionaria che rende il filato di canapa più sottile e compatibile con le moderne macchine per tessere, Opera Campi ha creato ‘La Maglietta’, una t-shirt dalle proprietà termoregolatrici eccezionali, adatta anche alle giornate più torride. Una curiosità: il capo è andato esaurito per 4 anni consecutivi dal lancio, avvenuto dopo mesi di ricerche e test di qualità (il prezzo è intorno ai 100 euro).

A proposito di ‘Burro Canapa’, circa un mese fa la maison di fragranze Giardini di Toscana, che ha sede a Bibbiena (Arezzo) e produce, fra l’altro, il mitico ‘Bianco Latte’ – il profumo più cercato su Google, con oltre 70mila post dedicati solo su Instagram – ha annunciato di aver fatto il primo passo nel mondo dell’abbigliamento con una ‘capsule collection’ di 4 t-shirt in edizione limitata, nate da una collaborazione con Opera Campi. Le t-shirt, tutte in ‘Burro Canapa’, possono essere acquistate esclusivamente sul sito web ufficiale di Giardini di Toscana: disponibili in quattro grafiche diverse, con logo e frasi iconiche, invitano a esprimere la propria personalità con la stessa intensità di un profumo. Un esempio? "Non ho bisogno di coccole, ho Bianco Latte".

"È un capo incredibilmente comodo, pensato per accompagnare chi lo indossa come una seconda pelle. In più, è prodotto con la stessa cura con cui nasce ogni nostro profumo", ha commentato Umberto Doni Giannini, amministratore delegato del brand toscano.