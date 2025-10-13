Nasce la rete di aziende per sostenere l’industria del lusso

IL LUSSO DEL FUTURO è sostenibile. È il presupposto alla base di "Innovation for luxury", la rete di imprese inaugurata lo scorso settembre con l’obiettivo di rendere più competitiva l’industria del lusso italiana. Promossa da ‘Fili di innovazione’ – società che annovera, fra i soci fondatori, player del settore del calibro di Gentili Mosconi, Isa Spa e Ostinelli Seta, affiancati da Open Advisory, specializzata nell’innovazione e digitalizzazione delle filiere industriali – "I4l" si propone come un vero e proprio polo di eccellenza operativa. E intende creare una rete, aperta anche alle altre filiere manifatturiere del lusso, in grado di consolidare il distretto tessile-moda italiano, da un lato, e mettere a sistema competenze, tecnologie e capitale umano, dall’altro. Costruire, insomma, un ecosistema integrato del lusso ‘made in Italy’. L’iniziativa si avvale del supporto di Malv – Manufacture des accessoires Louis Vuitton, che ha aderito in qualità di primo associato retista, rafforzando, così, la risonanza internazionale del progetto e confermando l’interesse dei grandi player globali a collaborare in una logica di innovazione condivisa. Chi opera nel comparto sa bene quanto sia urgente affrontare alcune sfide che ne stanno minacciando la stessa sopravvivenza, tra cui i margini sotto pressione, i tempi di consegna sempre più stretti, la necessità di garantire sostenibilità e tracciabilità lungo tutta la filiera e il delinearsi progressivo di un cambiamento culturale tale da oltrepassare i confini delle singole imprese. In questo contesto, innovazione tecnologica, digitalizzazione e transizione sostenibile diventano leve strategiche, in grado di supportare il potenziamento del distretto tessile e moda in un contesto più coeso, competitivo a livello internazionale e attrattivo per i brand del lusso.

L’azione di "I4l" si fonda su tre pilastri strategici: efficienza operativa (con il miglioramento dei processi e la riduzione degli sprechi); tecnologia e digitalizzazione (per integrare sistemi, garantire trasparenza e introdurre strumenti come blockchain e intelligenza artificiale); e, infine, valorizzazione delle persone, con programmi di formazione manageriale e l’attivazione di percorsi per formare e inserire nuovi profili tecnici e operativi, attraverso Academy Fili, le Scuole dei mestieri di Elis e Distretto Italia. Mila Zegna Baruffa, amministratrice delegata di Isa Seta e presidente di ‘Fili di innovazione’, ha dichiarato: "Con ‘Fili di innovazione’ abbiamo scelto di trasformare la competizione in ‘coopetizione’: unire forze, esperienze e visioni per affrontare insieme le sfide che nessuno può più affrontare da solo. È un invito aperto a chi crede che il futuro del lusso passi da una filiera più forte, più innovativa e più sostenibile". Francesco Gentili, presidente e ad di Gentili Mosconi, ha commentato: "Siamo orgogliosi di essere promotori di I4l, che rappresenta un’opportunità concreta per le aziende del territorio - e non solo - che vogliono affrontare le sfide del futuro in maniera collaborativa e scalabile. Oggi è sempre più urgente salvaguardare il futuro del distretto tessile e la competitività dell’intera industria del lusso italiana. Per questo occorre lavorare insieme su bisogni comuni di innovazione, agevolare l’accesso gli strumenti finanziari e fare squadra".

"Siamo pronti a mettere in atto – ha detto Gigi Bianchi, ceo di Ostinelli Seta – un approccio moderno alle sfide del mercato. Proviamo insieme a intrecciare i fili di questa innovazione per sviluppare processi e strumenti sempre più performanti". Virginia Filippi, presidente della società Open Advisory, ha aggiunto: "Siamo onorati di essere i soci promotori di questa iniziativa, che ha già raccolto interesse e supporto da parte di celebri gruppi internazionali del lusso, insieme a tre operatori industriali del settore quali Isa, Gentili Mosconi e Ostinelli. Auspichiamo che la scelta di coinvolgimento tramite una rete di imprese possa accelerare la diffusione dell’iniziativa, in linea con la missione di Open Advisory di promuovere veicoli di innovazione capaci di generare effettivo valore sul territorio".

Jean-Marie Tizon, direttore delle attività industriali per Louis Vuitton Italia, ha, infine, dichiarato: "La maison Louis Vuitton, in qualità sia di fruitore che di promotore di questa iniziativa di imprenditori lungimiranti, è entusiasta di prendere parte a un progetto che permetterà al settore di preparare le sfide del futuro. Ci auguriamo che anche altre realtà locali si associno a questa rete di cooperazione tra aziende che, storicamente, sono state in competizione fra loro. Soli si va più veloce, ma insieme si va più lontano". Come ecosistema integrato, il progetto intende far emergere i bisogni di innovazione del settore per trovare e implementare le soluzioni più adatte a risolverle e gli strumenti per finanziarle. La rete permetterà di condividere una serie di servizi, tra cui l’Assessment risorse umane & operazioni, per fotografare i processi, l’organizzazione e le competenze; le call di Open innovation, che instaurano un dialogo tra imprese, startup e partner tecnologici. Accanto a questi, saranno disponibili altri servizi on demand in ambiti come la formazione del personale, ricerca e sviluppo, sostenibilità. Ulteriore vantaggio della rete è la possibilità di intercettare, attraverso l’osservatorio bandi, opportunità di finanza agevolata e strumenti innovativi di finanziamento collettivo, come i ‘basket bond’. La rete ha già realizzato con le aziende partner i primi progetti, i cui risultati raccontano l’impatto tangibile e il senso di "I4L": partire dai problemi reali delle aziende, testare soluzioni, misurare benefici e scalare ciò che funziona.