Nasce Edunext per l’innovazione della formazione

CON UN INVESTIMENTO di oltre 22 milioni di euro finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito delle azioni del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), nasce Edunext–Next Education Italia, un progetto per la digitalizzazione e l’innovazione della formazione in Italia. L’iniziativa, tra le più ambiziose del panorama nazionale, punta a trasformare l’educazione digitale con un modello inclusivo, flessibile e all’avanguardia, in grado di rispondere alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro e della società.

Edunext nasce sotto i migliori auspici. Sono 35 le università che vi aderiscono e 5 le istituzioni di alta formazione. L’Università di Modena e di Reggio Emilia (nella foto sotto il rettore Carlo Adolfo Porro) fanno da capofila del progetto. L’obiettivo di Edunext è quello di realizzare un’offerta formativa digitale di qualità, accessibile a una platea vasta e diversificata, in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato del lavoro e alle nuove esigenze educative. Il progetto si articola in diverse azioni concrete che mirano a innovare i metodi e i contenuti della formazione, promuovendo l’adozione di tecnologie avanzate e di metodologie didattiche innovative.

Tra le principali iniziative di Edunext c’è, poi, lo sviluppo di 32 nuovi corsi di laurea e 32 master, oltre alla produzione di più di 250 contenuti formativi aperti , che copriranno un totale di circa 7 mila Crediti Formativi Universitari. Questi percorsi formativi saranno caratterizzati da un’attenzione particolare a settori chiave come le competenze digitali, la sostenibilità, l’energia, la data literacy e l’intelligenza artificiale, ambiti identificati come prioritari per la crescita e lo sviluppo del tessuto sociale ed economico del Paese. Ma il Progetto vuole anche creare una Educational Content Library, una biblioteca digitale che metterà a disposizione dei docenti e degli studenti risorse educative innovative e che contribuirà a creare un ambiente di apprendimento integrato e condiviso tra tutte le istituzioni partecipanti. La piattaforma sarà uno strumento essenziale per favorire la collaborazione interuniversitaria e per ottimizzare l’accesso ai contenuti formativi, rendendoli disponibili in modo flessibile e personalizzato.

Le. Ma.