MyCia e Qodeup, nasce una nuova partenership

DOPO ANNI di crescita parallela e concorrenza diretta nel mondo dei menù digitali, MyCIA e Qodeup, oggi considerati i due player più rilevanti sul mercato italiano per la digitalizzazione dei servizi horeca, annunciano una partnership strategica per integrare le proprie tecnologie e offrire ai ristoratori un’esperienza ancora più completa, efficiente e all’avanguardia. L’accordo prende avvio con la distribuzione da parte di MyCIA del sistema di self checkout dal tavolo Q-pay, la soluzione di pagamento al tavolo sviluppata da Qodeup, unica soluzione del suo genere attiva nell’Europa mediterranea, che ha già convinto migliaia di locali, riducendo drasticamente i tempi di attesa, semplificando la divisione del conto tra commensali e aumentando le mance per il personale.

"Dopo l’integrazione con Dishcovery, questa nuova collaborazione ci permette di rafforzare l’offerta MyCIA nel nostro network di ristoranti e non solo", racconta Pietro Ruffoni, CEO di HealthyFood (nella foto in basso). "Non è solo una partnership commerciale, ma una visione comune sull’evoluzione dell’esperienza gastronomica fuori casa. Conosciamo bene cosa vuole il mercato e, grazie anche alla nostra Carta d’Identità Alimentare, cosa i clienti. E il match che offriamo è sempre più perfetto", aggiunge Pietro Ruffoni. "Questa partnership nasce da una maturità di visione condivisa: abbiamo entrambi sviluppato piattaforme solide, scalato il mercato, e oggi riconosciamo il valore di unire forze e tecnologie per andare oltre il concetto di menu digitale e offrire un’esperienza completa, dalla scelta del piatto al pagamento", afferma Fabio Marniga, ceo di Qodeup.

MyCIA, con i suoi oltre 200 mila utenti registrati e più di 800 mila visitatori mensili, e una presenza distribuita su oltre 3200 locali in Italia, consente ai consumatori di trovare piatti e ristoranti in linea con le proprie esigenze alimentari, grazie a menù digitali tradotti in oltre 60 lingue e filtrabili per allergie, intolleranze e preferenze personali. Qodeup offre, dal canto suo, una piattaforma completa che integra menù digitali e pagamento al tavolo tramite QR code, permettendo ai clienti di saldare il conto in meno di 20 secondi, anche dividendo l’importo tra commensali, senza app o POS fisici. La soluzione è già adottata da migliaia di locali in Italia tra cui alcune delle più rilevanti catene della ristorazione italiana ed è in continua forte espansione.

Le. Ma.