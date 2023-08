Musica e fonderia già in portafoglio

PRIMA dell’acquisizione di Cela, Consilium, attraverso il fondo Consilium Private Equity Fund IV, aveva già in portafoglio due società: Music Center, da marzo 2021, e Fonderia Boccacci, dallo scorso aprile. Music Center è una società trentina leader mondiale nella produzione di componentistica e accessori per strumenti musicali e partner strategico, su scala globale, di tutti i principali produttori di strumenti musicali e retailer specializzati. La famiglia Pisoni, che ha fondato la società nel 1974, ha mantenuto una minoranza e continua a collaborare operativamente con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento competitivo e la posizione di leadership di Music Center nel mercato di riferimento e crescere in categorie di prodotto adiacenti tramite un ambizioso piano di sviluppo e acquisizioni mirate.

Fonderia Boccacci, fondata nel 1969 a Piana Battolla (La Spezia) è il player di riferimento in Europa nella progettazione e produzione di getti in ghisa grigia e sferoidale di medie e grandi dimensioni. La società, che vanta un portafoglio clienti fortemente fidelizzato e di primario standing internazionale nei settori energetico, eolico, delle macchine utensili, navale e dei trasporti, ha chiuso il 2022 con un giro d’affari superiore ai 50 milioni. La famiglia fondatrice ha mantenuto una rilevante quota di minoranza continuando a contribuire, insieme al top management, alla gestione della società. Fonderia Boccacci intende proseguire il già avviato ambizioso percorso di crescita facendo leva sull’eccellenza del know-how tecnico e sull’elevato livello di automazione degli impianti, consolidato anche attraverso recenti importanti investimenti, oltre che sull’ampia capacità produttiva e sull’esperienza pluridecennale del management che ha saputo garantire alla società una reputazione senza eguali a livello europeo in termini di innovazione tecnologica. Consilium sta attualmente analizzando diversi dossier di investimento, grazie anche ad una attività di origination che, nel corso del 2023, sta producendo un significativo numero di opportunità; il flusso di operazioni generate e oggetto di analisi dovrebbe consentire il completamento degli investimenti del Fondo IV entro la metà del prossimo anno.

A. Pe.