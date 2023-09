"Moto concepite come opere d’arte Ne produrremo mille al mese"

MV AGUSTA, DA SEMPRE, crea prodotti che vanno oltre il concetto di motocicletta, veicolando emozioni, attenzione ai dettagli e una cura artigianale che ascende alla dimensione di arte, da cui il brand claim "Motorcycle Art". Dalla storia del brand Luca Martin (nella foto grande), Coo e Board Member di MV Agusta, ha tracciato le nuove prospettive di sviluppo dell’azienda. Un’importante pagina della storia di MV Agusta è stata scritta nel mese di novembre quando si è concretizzato l’ingresso del nuovo socio, KTM AG, azienda di Pierer Mobility AG, con una quota pari al 25.1% del capitale.

Martin, il primo bilancio di questa intesa?

"Siamo molto soddisfatti di come si sta realizzando questo accordo. Con KTM AG, leader di mercato in Europa, ci lega una comune visione di eccellenza. Insieme svilupperemo il nostro core business e la produzione di moto performanti di alta gamma. L’accordo sta rafforzando il nostro brand in una fase di mercato particolarmente complessa e ricca di sfide".

Nel dettaglio?

"L’intesa ha portato il marchio di Schiranna all’eccellenza a cui appartiene. Basti pensare che la rete distributiva MV Agusta, in fase di ricostituzione con l’obiettivo di aprire 180 punti vendita selezionati entro la fine del 2023, ha raggiunto ad inizio luglio il 100° partner commerciale, perfettamente in linea con gli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione. Inoltre, è migliorata l’assistenza clienti consentendo ai proprietari di concentrarsi solo sul piacere di guidare la propria MV Agusta, in Italia, Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna e Regno Unito, cui seguiranno altri Paesi. MV Agusta offre un servizio di assistenza stradale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, incluso nell’acquisto di qualsiasi nostra moto. I clienti, in caso di problemi, vengono seguiti attraverso la riparazione sul posto, il traino da un concessionario o a un punto assistenza autorizzato. Grantiamo assistenza tecnica, trasporto a destinazione e molti altri servizi come il veicolo sostitutivo, il rimpatrio del veicolo dall’estero, l’alloggio".

L’evento dei primi sei mesi del 2023 per MV Agusta è stato il lancio di una nuova esclusiva limited edition: la Dragster RR SCS America.

"In occasione del 50° anniversario del lancio dell’iconica 750 S, che sfoggiava i colori della bandiera americana, quest’ultima edizione da 300 unità rende omaggio a una stirpe di motociclette MV Agusta rosse, bianche e blu che hanno celebrato, negli ultimi cinquant’anni, l’importanza del mercato più rilevante per noi. Disponibile solo per il mercato nordamericano, la Dragster RR SCS America, ha già suscitato interesse. Ai clienti Vip è stata data la possibilità di visionare il modello prima della presentazione al pubblico e, al momento del lancio, la maggior parte delle unità erano già assegnate, a riprova del fatto che MV Agusta è considerata da appassionati e collezionisti qualcosa di più di un semplice marchio motociclistico. Inoltre, al fine di evidenziare l’affidabilità propria della produzione completamente Made in Italy, tutte le moto sono coperte da una garanzia di fabbrica di quattro anni, anziché di tre".

Quali sono le strategie di crescita di MV Agusta?

"Dobbiamo recuperare il fil rouge proprio del Mde in Italy e che caratterizza da sempre la nostra produzione attraverso l’eleganza del nostro prodotto unitamente all’esclusività. I nostri valori l’esclusività, l’artigianalità e il Made in Italy. Sono questi i fattori distintivi che si trasformano in importanti fattori competitivi per l’azienda nel suo complesso".

Un prodotto di lusso che può vantare una produzione caratterizzata dall’esclusività?

"Certamente i temi che caratterizzano da sempre MV Agusta sono legati all’esclusività. Basti pensare che negli anni dove MV Agusta era all’apice del motociclismo mondiale grazie alle vittorie del mitico Giacomo Agostini, la produzione oscillava tra 5.000 e 10.000 esemplari. Oggi noi non vogliamo misurare le nostre performance con le vendite. La nostra produzione, quindi, sarà sempre limitata e perfettamente rispondente alla nostra filosofia che si traduce nella volontà di decidere sempre noi quante moto produrre; insieme alle esigenze dei nostri clienti definiremo i modelli che verranno immessi sul mercato. L’obiettivo comunque sarà quello di produrre mille moto al mese".

MV Agusta sta conquistando spazi sul mercato internazionale?

"Nella nostra strategia l’Europa riuscirà ad assorbire ill 65% della produzione e Germania, Francia e Italia faranno la parte del leone. Nel contempo vogliamo puntare molto negli Usa. Grazie all’accordo con Pierer Mobility e alla sua struttura retail negli Usa Messico e Canada individuiamo delle possibilità altissime. Nel contempo ci indirizzeremo anche verso nuovi mercati come Corea e Taiwan che fanno registrare performace estremamente interessanti".

La sostenibilità è un fattore importante nella strategia di crescita dell’azienda?

"È un punto fondamentale. Quando parliamo di moto noi parliamo di opere d’arte e come tali confidiamo che possano essere tramandate di padre in figlio. Abbiamo un progetto di rinnovamento del nostro sito produttivo e verrà attuato nel rispetto delle regole dell’economia circolare con l’obiettivodi sprecare meno utilizzando prodotti sostenibili anche per ridurre il nostro impatto ambientale. Quello che vogliamo fare è certificare l’impegno verso la sostenibilità a partire dai fornitori per arrivare al prodotto finale".