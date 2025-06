Morning. Capital ora entra nello student housing

NOVITÀ PER GLI STUDENTI italiani. Morning Capital, attivo nel settore Student Housing, ha infatti acquisito il 100% de La Ringhiera, Società Benefit. L’acquisizione risale ad aprile, quando Morning Capital Società Benefit, real estate full service provider, ha acquisito La Ringhiera, Società Benefit, di proprietà di Fondazione Servizi Universitari Ets ("Fondazione SUN"), attiva da oltre 30 anni nella gestione di posti letto per studenti universitari. "È stata una mossa strategica", dice Maurizio Monteverdi, Ceo di Morning Capital. L’acquisizione segna l’ingresso della società nel settore dello Student Housing e del Co-Living. L’operazione coinvolge oltre 1100 posti letto, distribuiti nel Centro – Nord Italia, ed è stata finalizzata con l’obiettivo di espandere la presenza di La Ringhiera in tutte le città universitarie italiane".

Come riassumerebbe l’operazione? "Siamo felici di avere portato a termine questa acquisizione, che ci permette di raggiungere gli obiettivi di crescita previsti dal piano industriale, centrando al contempo gli scopi di beneficio comune. Desidero ringraziare Jacopo Vignali e l’intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione Servizi Universitari, per l’impegno e la dedizione, dimostrati negli oltre trent’anni di storia di una Società che ha saputo rispondere ai bisogni reali degli studenti. D’ora in poi ci attende il compito di fare crescere La Ringhiera, secondo quei principi di scalabilità che solo un elevato know-how di finanza, immobiliare e tecnologia digitale può permettere, nel rispetto dei valori che l’hanno ispirata fino ad oggi".

Quali sono gli obiettivi che hanno portato all’acquisizione? "L’acquisizione de ’La Ringhiera’ rappresenta un’importante tappa nel percorso di sviluppo di Morning Capital, che è focalizzato su crescita di fatturato, aumento della marginalità d’impresa, allargamento della base clienti e ampliamento delle asset class servite. Con questa operazione, Morning Capital si impegna a mantenere gli standard più elevati di etica aziendale, responsabilità sociale e ambientale, allineando sempre più la consapevolezza sociale con il fare business. L’ambizione è l’implementazione del modello di gestione in tutte le città universitarie italiane, incrementando sensibilmente il numero dei posti letto grazie alle competenze di ingegneria gestionale che Morning Capital può vantare".

Come si integrerà La Ringhiera nel vostro ecosistema? "L’acquisizione consente a Morning Capital di raggiungere un valore della produzione aggregata di oltre 12 milioni di euro e di introdurre la nuova asset class dello Student Housing e del Co-Living, al fianco di quelle già esistenti: residenziale e Living, uffici, Parking, Urban Open Space Management. Morning Capital, nata nel 2019 dal rebranding di Gestimmobili, è oggi operativa sul territorio nazionale e direttamente coinvolta in progetti a Milano, Roma, Torino, Genova, Parma e Firenze. La società è specializzata in servizi di Asset & Investment management, Deal Origination & Transaction, Evolutionary Property & Building management, Facility management, Green Project & Development management, Advisory".

Qual è il business model della nuova società del Gruppo? "Il modello organizzativo de La Ringhiera integra attività profit con iniziative del terzo settore, grazie a una rete consolidata di relazioni con le Università (nelle figure dei Magnifici Rettori), con Fondazione SUN, da cui l’iniziativa è stata generata, con Associazione Domus Discipuli e con Cusl, storica associazione senza scopo di lucro che coinvolge circa 500 studenti universitari. Attualmente, metà dei posti letto disponibili è occupata da studenti che partecipano a un percorso formativo ispirato ai valori cristiani, volto a offrire supporto agli studenti fuori sede sia nel loro percorso accademico, che nella vita quotidiana. Oggi La Ringhiera gestisce 300 unità immobiliari, per un totale di 1.100 posti letto in full occupancy distribuiti principalmente a Milano, Roma e Firenze e nel resto del Centro-Nord Italia. La società si occupa della selezione delle unità immobiliari e degli inquilini, della stipula e del rinnovo dei contratti, della manutenzione ordinaria degli immobili e offre un servizio di assistenza continuativa agli inquilini".

Cosa prevede l’accordo? Ci sarà continuità? "L’intesa prevede che, in linea con la missione di garantire il diritto allo studio, Morning Capital si impegni a non adottare logiche speculative e a mantenere tariffe accessibili per la maggior parte degli studenti e delle loro famiglie, nel solco della tradizione de La Ringhiera. Tra gli obiettivi sociali rientra l’offerta di servizi e prodotti sostenibili e alla portata di tutte le fasce della popolazione, in coerenza con la scelta di Morning Capital di trasformarsi in Società Benefit, formalizzata nel novembre 2023".

Ci può parlare di questa trasformazione? "È stato un passaggio significativo verso una gestione aziendale responsabile e orientata al bene comune, voluto per perseguire obiettivi che vanno oltre il mero profitto. Una scelta operata non per moda di periodo, ma per forte convinzione dei soci, che hanno inteso dare una precisa connotazione culturale alla società. Ci siamo anche ‘appropriati’ di un claim ‘Le forze che cambiano la storia sono le stesse che cambiano il cuore dell’uomo’. Per cui: la consapevolezza del luogo di lavoro è uno degli ambiti più interessanti in cui farne esperienza. È importante operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambienti, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri stakeholder, posizionando l’azienda al centro di iniziative sostenibili e socialmente responsabili".