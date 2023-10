Morandi promuove la cultura del mare fra i giovani

IL GRUPPO MORANDI è stato fondato nel 1913 e da 110 anni rappresenta un punto di riferimento per lo shipping internazionale. La F.lli Morandi ha il cuore della propria attività nello scalo di Ancona ma il suo sguardo si dispiega a 360 gradi nelle attività del trasporto marittimo, ad ogni latitudine. "Io e mia sorella Chiara (nella foto a destra) siamo la quarta generazione – dice Andrea Morandi (nella foto a sinistra), ceo di Morandi Group – Il gruppo nasce come agenzia marittima nel porto di Ancona. Negli anni, si è evoluto seguendo il cambiamento del settore dello shipping e inglobando attività legate anche ai trasporti su strada. Ho assunto il ruolo di ceo del gruppo ormai 10 anni fa, a seguito della scomparsa prematura di mio padre. È stata una scelta dettata da una circostanza negativa, ma nella vita si deve sempre reagire e andare avanti, cosa che è stata possibile anche grazie alle persone che lavorano con noi. Come ceo, la mia figura è di guida; tuttavia, mi piace entrare nel merito e gestire anche le attività più operative come la valutazione degli aspetti logistici quando deve arrivare una nave. È un ruolo non solo apicale, ma che in un una realtà come la nostra vive il quotidiano e le persone in modo diverso dalle multinazionali".

Quali sono le strategie future dell’azienda?

"La prima sfida a livello personale riguarda il mio ruolo ed è quella di pensare al futuro. È essere veloci e flessibili, basti pensare alle tecnologie e ai cambiamenti importanti a cui hanno portato. Una sfida che, invece, fa parte del passato e che ha segnato una discontinuità che io stesso ho introdotto nel gruppo è l’essere diventati terminalisti".

Quali sono i vostri obiettivi?

"Abbiamo diversi obiettivi: un primo è il consolidamento delle attività portuali, ed infatti si è verificato uno spostamento di investimenti in questo settore. Il gruppo vuole presidiare la catena logistica: dall’essere intermediari all’offrire la movimentazione della merce. Poi occorre avere orizzonti ampi e guardare al di là della nostra città, Ancona; infatti, stiamo valutando di avere una presenza più diretta anche in altri porti. Un altro obiettivo è la formazione legata alla promozione della cultura del mare specie per i giovani. E’ importante così lavorare con gli istituti nautici e le università per dare prospettiva agli stessi giovani e per formarli se attratti dal nostro settore. È bene, quindi, che ci siano delle partnership tra imprese e università o scuole locali. Se il mondo è veloce e dobbiamo essere flessibili, diventa fondamentale che le persone abbiano la capacità di fare squadra, di confrontarsi, di assumersi la responsabilità di gestire situazioni complesse e di passare da una visione di insieme ad una di dettaglio. Oggi rispetto alla riforma degli scali portuali esistono priorità che riguardano la crescita della digitalizzazione, la possibilità di superare delle differenze tra porto e porto in modo che le nostre attività possano essere più fluide ed efficienti e possano guardare avanti. Siamo tutti d’accordo sullo sviluppo dei traffici, ma ci sono alcuni elementi che frenano, come la burocrazia o la mancanza di innovazione vera nei processi".

Come vede il futuro?

"Abbiamo poche certezze per il futuro, il caro energia e l’aumento delle materie prime e dell’inflazione comprimono i margini di tutti gli operatori della catena logistica. Le aziende che producono soffrono i rincari come i trasportatori che vedono la propria marginalità decrescere a causa dell’aumento dei carburanti. A cascata anche gli operatori portuali difficilmente riescono ad assorbire tali aumenti e infatti, i terminal che impiegano sia gru elettriche sia gru a gasolio sopportano aumenti significativi oltre all’incremento rilevante e bizzarro dei canoni concessori. Il tutto in uno scenario di contrazione dei volumi in conseguenza del calo delle produzioni manifatturiere".

Quindi quali misure intendete adottare per far fronte a questa situazione congiunturale?

"Flessibilità è la parola chiave. Ad Ancona, come in altri porti multipurpose, occorre investire in infrastrutture efficienti e flessibili, in grado di adattarsi rapidamente all’evoluzione dei traffici marittimi. Navi più grandi con quantitativi di merci maggiori necessitano non solo di banchine e fondali adeguati ma anche di aree e magazzini di deposito ben più grandi rispetto al passato. Altrimenti il rischio è di essere tagliati fuori. La flessibilità significa anche una connessione intermodale efficiente in grado di trasportare qualsiasi unità di carico, dal container al trailer. Per questo lo sviluppo dell’intermodalità ad Ancona può aiutare a cogliere opportunità al di fuori dei confini regionali. Ovvero con il progetto della penisola che permetterà di avere più spazi di deposito per i container e le merci alla rinfusa, si potrà provare a servire mercati più lontani, iniziando a svolgere la funzione di porto di trasbordo. Inoltre i collegamenti ferroviari hanno senso proprio per distanze maggiori ben diverse dall’ambito regionale che quindi dovrà continuare ad essere servito via gomma, magari in sinergia con l’interporto e con mezzi più sostenibili".

Quale importanza date alla sostenibilità?

"Cerchiamo di fare la nostra parte agendo su due fronti: da un lato ci impegniamo a rendere sempre più sostenibili i processi aziendali grazie al sistema qualità-sicurezza-ambiente (ISO 9001-14001 -45001) che abbiamo da poco certificato; dall’altro investiamo in mezzi più sostenibili come gli ultimi quattro camion che nel 2022 sono entrati nella nostra flotta alimentati interamente a LNG".