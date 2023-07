Montebianco Costruzioni punta sull’edilizia tecnologica

SONO SPECIALIZZATI in ristrutturazioni civili e industriali da ben prima dell’introduzione di bonus e superbonus edilizi e guardano costantemente al futuro e all’avanguardia tecnologica, al punto da aver realizzato il primo drone applicato al settore edile, in particolare per il lavaggio e la manutenzione delle facciate degli edifici. Parliamo di Montebianco Costruzioni, azienda con sede a Montemurlo (in provincia di Prato) che, soprattutto dagli anni Ottanta in poi, è divenuta punto di riferimento per le ristrutturazioni in buona parte del territorio toscano. "Dopo un’importante esperienza a Melbourne, in Australia, ho capito che in Italia eravamo ancora molto indietro nell’ambito delle lavorazioni in quota". A parlare è Simone Monti, bisnipote del fondatore Luigi Cicirelli e attuale direttore tecnico dell’azienda: è stato lui ad avviare una lunga ricerca per la progettazione del prototipo introdotto in Italia la primavera scorsa. "È giunto il tempo di mettersi in discussione per rimanere al passo con i tempi – dichiara – Credendo fortemente nell’evoluzione tecnologica del settore, ho pensato di accogliere questa nuova sfida".

La prima rivoluzione ha riguardato, in realtà, le lavorazioni edili con piattaforme mobili, in grado di eliminare il problema delle impalcature. L’azienda ha acquistato macchinari di ultima generazione e si è focalizzata sulle lavorazioni con piattaforme mobili: "un’azione resa possibile dalla presenza, in azienda, di personale altamente qualificato, con competenze specifiche per lavorare in quota – dice ancora Monti – Ma non ero ancora soddisfatto: dovevo trovare un qualcosa che permettesse di fare la differenza. Quando si parla di edilizia, si pensa sempre al mattone, all’intonaco, ma nessuno considera la manutenzione e la pulizia delle facciate in vetro, in alucobond o in pietra. Eppure, sono materiali spesso utilizzati in strutture di pubblica utilità".

Da qui nasce l’idea di avvalersi di un drone per il lavaggio e la manutenzione delle facciate, soluzione che permette di lavorare a distanza e con maggior precisione, riducendo, al tempo stesso, i tempi di esecuzione. "Eseguiamo già il lavaggio e la manutenzione delle facciate in vari materiali – prosegue Monti – e stiamo testando nuove tecnologie che consentiranno al drone di demolire piccole parti di cemento armato, eseguire sabbiature e applicare un anticorrosivo in grado di bloccare il processo di corrosione. Inoltre, grazie a un semplice scanner da applicare sul drone, sarà possibile scansionare le strutture e individuare eventuali criticità o punti di intervento: un’operazione, quest’ultima, assai difficile da eseguire con i mezzi tradizionali".

I droni, strumenti di notevole utilità nelle lavorazioni aeree, presentano tuttavia un evidente limite, con il quale l’impresa si è dovuta confrontare: la limitata autonomia delle batterie che lo alimentano. Per ovviare a questo ostacolo, è stato messo a punto un sistema di alimentazione continua, garantito da una fonte di corrente o da un gruppo elettrogeno. In tal modo, il drone riesce a operare senza limiti di tempo. Per garantire la massima sicurezza durante le attività, inoltre, il drone è dotato di un pacco batterie di riserva, che si attiva automaticamente in caso di interruzioni di corrente, affinché possa tornare in sicurezza alla base di partenza. Le capacità del drone sono notevoli: dispone di telecamera e termocamera per effettuare rilievi fotografici e video sia di giorno che di notte. Per facilitare le operazioni notturne è stato installato un potente faro alogeno, mentre una lancia ad alta pressione, con una potenza di 120 atmosfere, permette di eseguire efficacemente i lavaggi. Per continuare a migliorare le capacità tecniche dei droni, l’azienda – che attualmente conta venti dipendenti – ha costituito al proprio interno un team dedicato, composto da ingegneri informatici, elettronici e meccanici.

A partire da settembre, il team prenderà in carico un nuovo progetto: la realizzazione e la commercializzazione di una versione ridotta del drone, denominata ‘quattrocottero’. Questa soluzione consentirà di orientare ulteriormente il mercato verso l’innovazione, ottimizzare le lavorazioni e ridurre i rischi di infortunio e morte sul lavoro, una vera piaga per il settore delle costruzioni. Un recente studio dell’Inail ha infatti confermato che, complici i bonus varati dal governo per far ripartire le attività dopo le secche del Covid, nel 2021 la crescita degli occupati (+7,7%) è stata accompagnata dall’incremento di incidenti (+17,7%) e patologie denunciate (+28,2%). Consapevole di ciò, la Montebianco costruzioni prosegue il proprio impegno a favore di una maggiore sicurezza delle lavorazioni edili in aria.

Maddalena De Franchis