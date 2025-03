Molini Pivetti. L’agricoltura a economia circolare e sostenibile

ALLA BASE DI TUTTO c’è la responsabilità. Che per Molini Pivetti si sostanzia in azioni concrete e in impegno quotidiano. A riprova di ciò, nel 2021 è stato presentato il Manifesto per la Sostenibilità che racchiude tutto l’impegno verso una crescita responsabile e sostenibile attraverso 4 pilastri: agricoltura, territorio, responsabilità, squadra. Sono i principi che sorreggono l’idea di sviluppo sostenibile e fanno da guida per una pratica quotidiana da cui ne è conseguita, nel 2023, la presentazione del primo report di sostenibilità dell’azienda. Oggi a guidare il gruppo c’è la quinta generazione della famiglia Pivetti. Gianluca (nella foto), amministratore delegato di Molini Pivetti, assieme alle sorelle, Silvia e Paola, figli di Alberto Pivetti (bisnipote del fondatore Valente Pivetti), contribuisce attivamente alla guida e allo sviluppo strategico dell’impresa familiare. Impresa che oggi è una vera Holding.

Il Gruppo, infatti, unisce le diverse realtà imprenditoriali della famiglia Pivetti, punto di riferimento nel settore agroalimentare, con un approccio e un impegno orientati verso la sostenibilità e l’economia circolare. Oltre a Molini Pivetti, l’azienda storica fondata nel 1875 da Valente Pivetti a Renazzo, in provincia di Ferrara, il Gruppo ha diversificato le sue attività includendo anche Macè, fondata nel 2000, specializzata nella produzione di frutta pronta al consumo, frullati, spremute e creme. Un altro esempio dell’impegno nella sostenibilità è rappresentato da Pivetti Green Energy, un impianto di biogas situato vicino al molino in provincia di Bologna. L’innovazione in termini di sostenibilità e rispetto dell’ambiente è avvenuta, poi, anche grazie alla digitalizzazione della filiera del grano tenero "Campi Protetti Pivetti" e "Campi Protetti Pivetti Sostenibile".

Gianluca, amministratore delegato di Molini Pivetti, racconta presente, passato e futuro dell’impresa di famiglia.

Quali sono i valori della vostra storia? "Molini Pivetti è una un’azienda specializzata nella produzione di farine di alta qualità, per uso professionale e domestico. Oggi siamo tra le più importanti realtà del settore molitorio in Italia, con una produzione annuale di oltre 245 mila tonnellate di sfarinati e semilavorati l’anno e una crescita del +8% sui volumi di vendita nel 2024. Siamo cresciuti nel tempo, grazie alla capacità di adattamento alle esigenze del mercato, ma anche ad un impegno costante verso l’eccellenza di prodotti e servizi. Abbiano inoltre avuto particolare attenzione alla selezione e alla tracciabilità delle materie prime".

Puntate sulla sostenibilità da tempi non sospetti. Perché? "La sostenibilità è un valore di famiglia, completamente integrato con l’identità stessa dell’azienda. Riteniamo fondamentale prenderci cura della Terra. Oggi più che mai siamo chiamati a contribuire ad una maggiore consapevolezza su cosa significa rispettare l’ambiente e la biodiversità. Di fronte a un mercato sempre più complesso, a un clima che cambia, a una sensibilità ambientale crescente, noi rispondiamo con un valore imprescindibile: la responsabilità. Da tempo Molini Pivetti ha sviluppato programmi di sostenibilità congiuntamente agli agricoltori, figure e partner essenziali delle produzioni e delle filiere Molini Pivetti. Dal 2018, con il progetto Campi Protetti Pivetti Sostenibile, l’azienda ha fatto sì che parte della filiera Campi Protetti Pivetti producesse grano destinato ad una linea di farina da agricoltura sostenibile".

Investite anche in innovazione: questa una delle sfide del futuro? "Per raggiungere questi risultati investiamo nelle migliori tecnologie per un’agricoltura intelligente, digitale, sostenibile. Soprattutto ci affidiamo a partner selezionati, di altissima competenza. Grazie alla collaborazione con xFarm Technologies abbiamo digitalizzato la filiera Campi Protetti Pivetti, monitorando le colture in tempo reale con l’utilizzo della piattaforma Analytics, uno strumento messo a disposizione anche agli agricoltori per ridurre ulteriormente l’impatto della produzione di grano tenero. E con Yara Italia, leader nell’agricoltura sostenibile, abbiamo siglato un accordo strategico per supportare ulteriormente gli agricoltori con tecnologie all’avanguardia, attraverso l’integrazione di strumenti digitali e l’impiego di fertilizzanti a ridotto impatto carbonico".

In un contesto che cambia rapidamente, come vede il futuro dell’impresa? "La nostra storia testimonia come Molini Pivetti sia capace di evolvere facendo della qualità un valore imprescindibile per rispondere alle esigenze di una clientela diversificata e affrontare le sfide della sostenibilità, guardando al futuro e al benessere delle generazioni. Ci distinguiamo per un modello di filiera certificata, che coniuga tecnologie all’avanguardia e una profonda esperienza nella produzione di farine, affinata e tramandata nel corso di cinque generazioni. È un’impresa per vocazione, che ha sempre puntato sulla qualità, creando farine versatili e perfette per ogni preparazione, dai grandi classici della gastronomia alle ricette più innovative. L’azienda ha sviluppato una reattività e alti standard di servizio che ne costituiscono i requisiti fondamentali e, grazie a questo approccio orientato all’eccellenza, possiamo consolidare la competitività e affermarci come partner di riferimento nel mercato. Oggi Molini Pivetti non è solo un produttore di farine ma un partner che offre consulenza e formazione, supportando le industrie, i distributori, i ristoratori e i piccoli e grandi laboratori industriali nella creazione di soluzioni su misura per ogni canale di vendita e produzione".