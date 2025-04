Modello sostenibile, innovazione, ambiente. E grandi partner che condividono il progetto

CA’ ZAMPA NASCE COME progetto condiviso e oltre a Giovanna Salza ci lavorano altri manager. La maggior parte è donna. E’ il caso di Rossana Pezone, Direttore Finanza e Sviluppo, "In un settore così dinamico come quello veterinario, il nostro percorso si muove seguendo due direttrici: consolidare la rete mediante la continua annessione di strutture di eccellenza, da un lato; garantire solidità finanziaria al gruppo dall’altro. Un impegno reso possibile grazie all’impegno e all’ingaggio di una squadra efficiente e motivata".

Alle sue parole fanno eco quelle di Giannicola Carrera, direttore Operations, per il quale "Ca’ Zampa è in forte crescita. Siamo impegnati a sviluppare una rete di cliniche veterinarie secondo il modello Hub & Spoke, per essere un reale riferimento sul territorio per le necessità dei Pets e dei proprietari. La nostra crescita si fonda su un modello sostenibile, con un focus molto importante su innovazione e ambiente. Al centro del Progetto ci sono le nostre persone". Il progetto si sostiene grazie ad investitori di peso che credono nella crescita del settore, come spiega Gianluca Perini, Chief Financial Officer. "Lavoriamo per garantire solidità economico/finanziaria al nostro Gruppo ed una crescita sostenibile, attraverso scelte responsabili ed una gestione accurata ed efficiente delle risorse a nostra disposizione. Ogni nostra scelta ed azione risponde all’obiettivo di efficientare processi ed ottimizzare i risultati al fine di poter permettere a tutte "le strutture della rete di offrire il miglior servizio possibile". A guidare le risorse umane c’è Silvia Serio "Il nostro impegno è volto ad accompagnare lo sviluppo dei talenti di ciascuno in un contesto che continua ad evolversi, così da essere al passo con le esigenze dei pazienti oltre che con le più aggiornate pratiche veterinarie. Valorizziamo la ricchezza delle diversità, elemento fondamentale per un ambiente di lavoro inclusivo in cui ognuno possa trovare il miglior modo di esprimersi. Lavoriamo su iniziative che mirano al benessere personale e che guardano al futuro, attraverso un programma welfare e investendo in formazione e in percorsi di crescita".

Fabrizio Pampurini, coordinatore Servizi Veterinari aggiunge: "Il nostro obiettivo è quello di offrire un servizio veterinario d’eccellenza e per farlo è essenziale costruire un’organizzazione solida, coordinata e perfettamente allineata alle esigenze del territorio. La crescita del Gruppo è racchiusa in competenze veterinarie di alto livello per standard qualitativi sempre più elevati. Per questa ragione ci impegniamo costantemente nell’aggiornare i protocolli clinici ed i programmi di formazione avanzata, per permettere ai professionisti di operare nel migliore dei modi in un ambiente strutturato e in continua evoluzione". Katia Margarito è invece la General Manager del Policlinico Veterinario Gregorio VII. "La gestione manageriale di una struttura veterinaria di rilevanza nazionale richiede una visione strategica con un focus sia sulle persone e sul bacino di utenza. Attraverso la sinergia tra territorio e sede centrale, è possibile condividere procedure, competenze e risorse al fine di dare forma ad un circolo virtuoso che rafforza l’intero Gruppo creando valore per tutti gli stakeholders".

Letizia Magnani