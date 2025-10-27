Moda italiana in crisi: si punta su Ai e tecnologia per ripartire

L’ADDIO ACCORATO e commosso a ‘Re’ Giorgio Armani, mancato poco più di un mese fa all’età di 91 anni, ci ha ricordato – se mai ve ne fosse bisogno – quanto fascino riesca ancora a esercitare, a livello globale, la moda ‘made in Italy’. Un’eccellenza indiscussa, un motivo di orgoglio per il nostro Paese nel mondo: eppure, l’intero settore del tessile-abbigliamento sembra impantanato, da circa due anni, in una crisi di cui, al momento, non si riesce a intravedere la fine. Nei primi mesi del 2025, in effetti, il fatturato di questo comparto manifatturiero ha registrato un calo del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una contrazione del 7,7% nelle categorie abbigliamento, accessori e calzature (fonte: Business People). Anche l’export ha segnato un -2,8%, mentre sul fronte occupazionale la perdita è ancora più evidente: tra il 2014 e il 2024 la filiera della moda ha perso 28.500 addetti, pari al 12,9% della forza lavoro (dati Infocamere). La carenza di manodopera specializzata e il costante aumento dei costi di produzione aggiungono ulteriore pressione su aziende già fiaccate dall’incertezza del mercato globale. Per le imprese diventa, quindi, fondamentale essere in grado di effettuare una stima anticipata e il più possibile attendibile dei tempi di realizzazione, nonché saper controllare con precisione i costi produttivi e ottimizzare i processi di lavorazione, senza però rinunciare alla qualità che, da sempre, contraddistingue la moda italiana.

Una risposta efficace arriva dalla trasformazione digitale: Remira Italia, multinazionale tedesca con oltre 20 sedi in Europa, specializzata in soluzioni software per la supply chain (letteralmente, ‘catena di fornitura’), ha appena lanciato un software predittivo (nella foto in alto a sinistra) che integra l’intelligenza artificiale all’interno del sistema di calcolo dei costi industriali. Questa tecnologia consente alle aziende di ottenere stime affidabili, accurate e tempestive, già nelle fasi iniziali dello sviluppo di una collezione: analizzando i file Cad e confrontando ogni nuovo capo (e tutte le sue componenti) con un archivio storico di migliaia di produzioni, la piattaforma è in grado di prevedere i tempi e individuare le fasi più critiche di ogni fase di produzione e assemblaggio, prima ancora della prototipia. Si possono ridurre, in tal modo, errori e approssimazioni, accelerare le decisioni e rafforzare la competitività sui mercati internazionali. "Non intendiamo sostituire le competenze delle persone, ma valorizzarle – spiega Matteo Sgatti (nella foto in alto a destra), regional sales manager di Remira Italia – La nostra tecnologia è pensata per le aziende che gestiscono collezioni complesse e operano su mercati globali, dove la risposta alla domanda "Quanto costa?" è un fattore strategico. In questo contesto occorrono rapidità, per essere i primi, e precisione, perché una valutazione sbagliata può compromettere i margini. Grazie all’Ai, i responsabili di produzione possono prendere decisioni agili e informate, mantenendo, al contempo, standard qualitativi elevati e sostenibilità economica". Come funziona, dunque, questa nuova tecnologia? L’algoritmo apprende costantemente dai dati raccolti in ogni fase produttiva e li trasforma in una memoria aziendale strutturata, accessibile e duratura. Tale funzione si rivela più che mai necessaria in un settore che, tra il 2014 e il 2024, ha perso quasi 30 mila artigiani e tecnici specializzati, a causa di un mercato in contrazione che sta accelerando l’uscita di figure esperte verso il pensionamento e fatica a compensare il vuoto di competenze con l’ingresso delle nuove generazioni. "Con Remira Italia – prosegue Sgatti – il know-how e le conoscenze accumulate nel tempo non sono disperse ma, al contrario, digitalizzate, valorizzate e rese patrimonio collettivo dell’impresa, garantendo continuità anche in un contesto di forte ricambio generazionale".

L’innovazione tecnologica interviene, quindi, a salvaguardia di ciò che gli anglosassoni chiamano ‘heritage’, lo sterminato patrimonio di competenze che le aziende del settore custodiscono, nella maggior parte dei casi da decenni e, talvolta, addirittura da secoli. Secondo uno studio Censis-Confcooperative, l’uso delle soluzioni di Intelligenza artificiale nelle aziende potrebbe generare, nel nostro Paese, fino a 38 miliardi di Pil aggiuntivo solo nei prossimi dieci anni. Nel settore del fashion il contributo dell’IA si traduce in una migliore capacità di previsione, nell’ottimizzazione dei consumi e nella riduzione degli sprechi: tali elementi incidono non solo sulla redditività ma anche – ed è un aspetto fondamentale – sulla sostenibilità ambientale. Remira Italia garantisce alle aziende che intendono dotarsi di uno strumento concreto per far fronte alle sfide del mercato una piattaforma digitale capace di unire analisi predittiva, velocità decisionale e memoria storica. L’obiettivo, nel lungo periodo, è trasformare la complessità in vantaggio competitivo: il tassello più avanzato di una strategia finalizzata alla ripartenza dell’intero settore. Gruppo internazionale nato nel 1993 in Germania, Remira è uno dei principali fornitori di soluzioni cloud supportate dall’intelligenza artificiale per la supply chain e il commercio omnicanale per aziende del settore retail, logistico e, in particolare, per l’industria della moda e del lusso. Con circa 500 dipendenti e un fatturato annuo cumulativo di 50 milioni di euro, Remira è una delle maggiori aziende di software e conta, oggi, oltre 20 sedi in Europa e nel mondo, tra cui, in Italia, a Scandicci (Fi), Sarzana (Sp) e Prato (Po).