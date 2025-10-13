Mobilità green, dalla Puglia alla Basilicata con treni elettrici

È UN CASO STUDIO che promette di riscrivere la storia del trasporto ferroviario europeo quello che sta prendendo forma tra Matera e Altamura, 18.9 chilometri di distanza che oggi si percorrono in un lasso di tempo compreso tra venti e trenta minuti sia in macchina che con mezzi. Con un investimento di quasi 82 milioni di euro, Ferrovie Appulo-Lucane, l’azienda di proprietà del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che gestisce i collegamenti tra Basilicata e Puglia, si prepara a collegare le due città con una flotta di sette convogli a scartamento ridotto, che circolano cioè su binari più stretti rispetto allo scartamento ferroviario standard di 1,435 metri, alimentati esclusivamente a batterie. Si tratta di una novità assoluta non solo nel panorama ferroviario italiano, dove il 72,7% delle linee a scartamento normale è elettrificato a corrente continua e il restante 27,3% alimentato a diesel (dati Rfi del 2024), ma anche in quello europeo in cui ad essere elettrificato è l’80% del traffico (dati della Comunità Europea delle Compagnie e dei gestori ferroviari pubblicati ad aprile 2025).

Ferrovie Appulo-Lucane, anche nota con l’acronimo Fal, aveva annunciato il progetto all’Expo Ferroviaria del 2023 dove il piano era stato presentato visivamente con un rendering. Ora, due anni torna nella stessa fiera di Milano Rho con il primo mezzo di questa nuova serie: un prodotto realizzato da Stadler, azienda svizzera specializzata nella costruzione di veicoli ferroviari, dell’assistenza e della tecnologia di segnalamento, scelta a seguito di una procedura di evidenza pubblica e con cui è stato sottoscritto un primo contratto a fine 2023 cui si è aggiunto un addendum a 2024.

Dagli iniziali cinque, gli elettrotreni sono infatti poi diventati sette. "Se la timeline procederà come da programma – spiega Stefano Di Bello, Direttore Generale di Ferrovie Appulo Lucane – bisognerà attendere 18 mesi circa per le necessarie prove tecniche propedeutiche all’entrata in esercizio e alla messa a punto delle due stazioni di ricarica nei capolinea, compresi i test dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali. Dopodiché, mancherà solo il fischio per la partenza prevista a fine 2026 di ‘Treen’, il treno green che verde lo è di fatto: di questo colore sono infatti i rivestimenti dei sedili, realizzati in materiali riciclabili, e l’esterno dei vagoni dove la sostenibilità viene anche richiamata con una serie di icone stilizzate".

Il progetto è nato da una sinergia tra Fal, il ministero dei Trasporti, la regione Basilicata e il comune di Matera e ha iniziato a prendere vita con l’ex Direttore Generale di Fal, Matteo Colamussi che voleva dimostrare come l’innovazione potesse arrivare anche dal Sud. Il nuovo elettrotreno, così come quelli ora in fase di costruzione a Bussnang, nella Svizzera Orientale, disporrà di un equipaggiamento di propulsione elettrica a batteria ad alte prestazioni con una durata di sette anni che garantirà un’autonomia di 70 chilometri, si ricaricherà durante le soste nelle stazioni ed è stato situato sopra al carrello motore "per garantire un’eccellente aderenza ed uno sforzo di trazione ottimale in tutte le condizioni climatiche e operative", si legge in una nota diramata da Fal e Stadler.

All’interno, i convogli sono dotati anche di una postazione per la ricarica di E-bike oltre a prese di

corrente e usb integrate in ogni coppia di sedili e ad un sistema di illuminazione a led scelto proprio per ridurre i consumi elettrici e l’impatto ambientale. Per la realizzazione e la fornitura di tutti i convogli sono stati stanziati 63 milioni a valere in parte sul Pnrr, in parte sul Fondo complementare al Pnrr, in parte sul PON- PAC 2014-2020. A questi si

aggiungono altri diciannove milioni circa per le opere infrastrutturali, quali l’adeguamento delle stazioni, i punti di ricarica e i sistemi tecnologici. Si arriva così alla cifra di 82 milioni. Un investimento che, per chi è coinvolto, valeva la pena fare anche alla luce degli impegni di decarbonizzazione assunti dall’Ue, che prevedono al 2040 un taglio del 90% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990, e da cui l’Italia sembra ancora molto distante col suo -28,7% come osservato dalla School of Management del Politecnico di Milano nel rapporto Zero Carbon Policy Agenda.

Secondo le stime diffuse da Fal e Stadler, rispetto all’impiego di un numero equivalente di convogli diesel, questi sette nuovi veicoli a batteria consentiranno di risparmiare un totale di oltre 1.300 tonnellate di CO2 all’anno, ovvero quanto emetterebbero 650 viaggi in aereo da Zurigo alla Thailandia. "Con questo progetto abbiamo dimostrato di voler scommettere sulla mobilità ecosostenibile" commenta Vittorio Zizza, il Presidente delle FAL che sono nate come autonoma società il 1 Gennaio 2001. Questa trasformazione segue di centodieci anni l’entrata in esercizio della linea Bari-Matera, avvenuta il 9 agosto 1915 su iniziativa dell’allora Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo e, seppure la zona tra Matera e Altamura non abbia certo bisogno di nuovi biglietti da visita, c’è il desiderio che ’Treen’ possa farla conoscere da un’altra prospettiva a chi la visita, ma anche a chi ci vive e usa i mezzi per spostarsi. Oltre a quello di decarbonizzare, l’obiettivo primario è infatti quello di migliorare un servizio che già esiste e che è usufruito quasi esclusivamente da pendolari, con mezzi nuovi, silenziosi e accessibili anche a chi ha una mobilità ridotta grazie alla toilette universale e al pianale ribassato per entrare e scendere dal treno.