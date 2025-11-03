"Mobilità elettrica. Manca una filiera solida"

SONO SEMPRE numerose le auto elettriche parcheggiate davanti a una palazzina della zona industriale di Padova che, qualche anno fa, ha segnato l’inizio di un’avventura industriale capace di proiettare una giovane impresa veneta tra le realtà più dinamiche d’Europa. L’azienda si chiama Silla Industries, produce infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e due anni fa si è conquistata l’80esimo posto nella classifica ’FT1000 – Europe’s Fastest Growing Companies’ stilata dal Financial Times.

Silla nasce nel 2020 da un’intuizione di Alberto Stecca, ceo, e di Cristiano Griletti, responsabile R&D: entrambi appassionati di innovazione e del film ’Ritorno al futuro’ con la famosa DeLorean. Entrambi accomunati anche da un background familiare nell’automotive tradizionale – il padre di Stecca era titolare della storica Vempa Auto, tra i concessionari più longevi del Triveneto – che li porta a scommettere sull’elettrico dopo essersi “innamorati” di una Tesla, quando ancora l’auto progettata dal team di Elon Musk era un oggetto per pionieri. Stecca e Griletti sono infatti tra i primi a metterne a noleggio ben 6, quando in tutta Italia ce n’erano in totale una decina. "Abbiamo visto quello che molti non volevano vedere: la mobilità stava cambiando radicalmente, e con lei tutto l’ecosistema dei servizi" racconta Stecca. "Da lì è nata l’idea di costruire tecnologia di ricarica intelligente, accessibile e interamente progettata e prodotta in Italia, per accompagnare questa transizione, sostenendola".

Homer è il primo caricatore portatile monofase 240 V progettato da Silla: "è il primo caricatore portatile che non fa mai saltare il contatore, senza bisogno di alcun tipo di installazione" specificano dall’azienda. Si collega a una normale presa Schuko e consente la ricarica fino a 3 kilowatt, dialoga con il contatore di nuova generazione grazie al protocollo "Chain2", regola automaticamente i consumi per evitare il distacco dalla rete, dispone di connessione Wi-Fi e SIM integrata, è gestito via smartphone tramite l’app Silla e viene fornito con spina Schuko e connettore Type2 (da 5 m). È resistente alla pioggia e pensato per "chi non può o non vuole installare una wall-box ma desidera comunque una ricarica evoluta, affidabile e connessa, anche in seconda casa o in viaggio".

"Il successo di Silla Industries si fonda su un modello duale" è l’analisi dell’azienda. Da un lato il brand Silla, con la linea rivolta a soluzioni di ricarica domestiche e aziendali per privati e PMI. Dall’altro, le partnership industriali e i progetti "white label". Tra queste spicca la collaborazione con Repower, per cui Silla realizza i caricatori EV a marchio privato, fornendo hardware e know-how italiani a una delle principali utility energetiche attive nel mercato della mobilità sostenibile.

Una strategia che ha permesso all’azienda padovana di crescere rapidamente sia in termini di fatturato che di occupazione: da i due fondatori agli inizi, oggi il team conta un gruppo appassionato di professionisti e investe in modo sistematico in ricerca e sviluppo, design elettronico e software proprietario. La transizione alla mobilità elettrica, tuttavia, non è un percorso lineare. Nonostante il potenziale di crescita sia enorme, le politiche pubbliche "rappresentano ancora un freno". Lo sottolinea con chiarezza lo stesso Stecca: "Il mercato della mobilità elettrica ha un potenziale straordinario, ma sconta ancora una discontinuità politica, italiana ma anche europea, che rende difficile pianificare investimenti industriali a lungo termine. Gli incentivi ci sono, come dimostrano i click day di questi giorni, ma troppo spesso arrivano in ritardo o vengono modificati con scarsa prevedibilità. Così non si costruisce una filiera solida né si accelera verso l’obiettivo 2030, che non è un’opzione ma una necessità: non vedo l’ora che la pioggia di incentivi finisca, come in Norvegia, perché il mercato si è naturalmente convertito all’elettrico".

L’Italia, in particolare, continua a scontare un ritardo strutturale rispetto ad altri Paesi europei nella stabilità dei meccanismi di supporto alla domanda. "Serve una visione industriale di lungo periodo – aggiunge Stecca – non misure spot che finiscono per disincentivare quegli stessi operatori che dovrebbero trainare l’innovazione".

In parallelo al mercato interno, Silla Industries ha scelto di guardare con decisione oltre confine cercando di costruire sempre nuove partnership nei mercati europei come Francia, Germania e Spagna, dove la domanda di soluzioni per la ricarica smart cresce in modo stabile. Al cuore della strategia, pochi fattori decisivi: produzione interamente italiana, filiera corta e controllo totale della qualità, un posizionamento sempre più rilevante in un mercato che si prepara a diventare uno dei pilastri della decarbonizzazione.

"L’elettrico è solo all’inizio, mentre il futuro dell’ambiente rischia di essere alla fine" conclude Stecca. "In Italia e in Europa ci giochiamo una partita cruciale nei prossimi cinque anni. O la giochiamo da protagonisti, oppure finiremo per importare tecnologia e know-how da chi l’ha saputa costruire per tempo".