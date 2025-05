Mobilità condivisa. Pagare è più facile

SI VA VERSO L’INTEGRAZIONE dei servizi digitali di pagamento nel settore della micromobilità. Dott, operatore leader della micromobilità elettrica in sharing, annuncia, infatti, una partnership con Satispay, il circuito di pagamento mobile. Grazie a questa collaborazione, Dott integrerà Satispay come metodo di pagamento all’interno della propria app, ampliando così le opzioni digitali disponibili per gli utenti. Questo garantisce ai consumatori un processo di pagamento fluido, sicuro e senza intoppi. L’integrazione consentirà agli oltre 5,3 milioni di utenti di Satispay di usufruire di uno sconto sul noleggio. E viceversa, usando Satispay per il pagamento dei servizi, i clienti di Dott potranno avere un bonus da utilizzare proprio sula piattaforma di pagamento. "La micromobilità è entrata nella quotidianità di moltissimi italiani. Facilitare il processo di pagamento del nostro servizio grazie a partner affidabili e sicuri è per noi di primaria importanza", dice Andrea Giaretta (nella foto), Regional Manager di Dott.

"L’integrazione con Satispay rappresenta, dunque, un passo avanti nella nostra missione di rendere la mobilità sostenibile sempre più accessibile e senza barriere. Insieme, rafforziamo il nostro ruolo nel favorire la diffusione di pagamenti digitali alternativi, contribuendo alla crescita di un ecosistema di mobilità sempre più innovativo e inclusivo", prosegue il manager. Soddisfazione arriva anche da Angela Maria Avino, Chief Business Development Officer di Satispay: "Siamo orgogliosi di questo accordo, che rappresenta l’unione perfetta tra innovazione nei pagamenti e mobilità sostenibile. Rendendo più fluido l’accesso alla micromobilità in sharing, non offriamo solo un servizio più veloce, ma contribuiamo a promuovere uno stile di vita urbano più smart e rispettoso dell’ambiente. Insieme, vogliamo migliorare le abitudini quotidiane delle persone, dimostrando che la tecnologia può rendere semplice anche la scelta più sostenibile". Un ulteriore vantaggio dell’integrazione riguarda la nuova funzione Dott delle corse di gruppo, recentemente introdotta per permettere a più persone di noleggiare monopattini o biciclette contemporaneamente, utilizzando un unico account e un solo metodo di pagamento. L’innovazione tecnologica è già disponibile a Roma, Milano, Monza, Varese,, Ferrara, Palermo, Modena, Reggio-Emilia, Arezzo.

Le. Ma.