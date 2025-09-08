Microsoft apre l’IA alle lingue europee

Lunedì 8 Settembre 2025

8 set 2025
LETIZIA MAGNANI
Made in Italy
L’EUROPA OSPITA più di 200 lingue e un ricco patrimonio culturale che abbraccia migliaia di anni, conservato in milioni di beni culturali che raccontano la storia dei suoi popoli. Ma queste lingue sono più che portatrici di patrimonio e storia: supportano sia la cultura che il commercio, rendendo possibile alle persone connettersi, creare e fare business. Tuttavia, con la digitalizzazione del mondo, gran parte della diversità linguistica e culturale dell’Europa rischia di essere lasciata indietro. La maggior parte dei contenuti web online, che rappresentano la principale fonte di dati di addestramento per gli odierni Large Language Models (LLM), è in inglese. Gran parte del contenuto riflette, inoltre, una prospettiva statunitense. La Commissione Europea ha segnalato che l’obiettivo di digitalizzare il vasto patrimonio culturale europeo è ancora significativamente lontano dall’essere raggiunto. Come i leader europei hanno riconosciuto, senza un’azione urgente, questo squilibrio non è solo una questione culturale, ma commerciale.

L’intelligenza artificiale che non comprende le lingue, le storie e i valori dell’Europa non può servire pienamente i suoi cittadini, le sue imprese o il suo futuro. Ecco perché Microsoft ha deciso di ampliare il proprio impegno per il futuro digitale dell’Europa con due nuove iniziative volte a rendere più aperto e accessibile ciò che è unicamente europeo: lingue e cultura. Le novità si basano e concretizzano ulteriormente l’impegno di Microsoft guidata dal Ceo Satya Nadella (nella foto sotto) con gli European Digital Commitement, annunciati quest’anno, per espandere l’infrastruttura cloud e di intelligenza artificiale, rafforzare la resilienza digitale e la protezione della privacy dei dati, migliorare la cybersicurezza e sostenere la sovranità digitale e l’economia dell’Europa. Per sostenere lo sviluppo di un maggior numero di LLM multilingue in Europa e per l’Europa, Microsoft sta collocando i team di due dei propri centri di innovazione a Strasburgo, in Francia, a lungo crocevia di culture e ora sede di importanti istituzioni europee. Questi centri contribuiranno ad espandere la disponibilità di dati multilingue per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, sfruttando la piattaforma Microsoft Azure, le competenze tecniche e le partnership in tutta Europa per promuovere una rappresentazione linguistica più inclusiva.

