Mezzo secolo di Bazzica Group:: "Diverse aziende e una sola vision"

IL 2024 è, per il Bazzica Group di Trevi, in provincia di Perugia, qualche chilometro a sud di Foligno, un anno particolare. Ovvero quello dei 50 anni dall’inizio dell’attività nella trasformazione dei materiali espansi, con un’attenzione particolare al polistirolo. Paolo Bazzica, presidente del Gruppo, è il punto di riferimento con centinaia di lavoratori.

Come lavorate nell’impresa?

"Siamo divisi in diverse aziende, ognuna delle quali specializzata in un settore specifico. Questo approccio permette al gruppo di mantenere una forte focalizzazione su ogni area di attività, assicurando al contempo una gestione efficiente e coordinata delle operazioni".

Quando e come nasce il Gruppo?

"L’origine risale ai primi anni ’70, quando viene realizzato il primo stabilimento, la cui attività principale era quella di produrre manufatti in polistirolo espanso. La capacità di progettare soluzioni tecniche all’avanguardia e di soddisfare ciascuna richiesta dei clienti, provenienti dai più disparati settori produttivi, ha permesso alla Bazzica srl di occupare nel giro di pochissimi anni un ruolo di rilievo nel proprio campo industriale. La società ha risolto da subito le difficoltà emergenti nella fabbricazione di prodotti innovativi con materiali espansi, facendo largo uso della digitalizzazione nel controllo del processo ed applicando l’automazione a tutte le fasi di lavorazione. È proprio allora che, utilizzando la propria inventiva unita a risorse ingegneristiche di primo ordine, nella convinzione che il progresso sia un importante motore dell’economia, che sono state costituite negli anni 80 le società: Bazzica Engineering srl – cuore tecnologico e ingegneristico del gruppo – e Promass srl – azienda meccatronica per la industrializzazione e produzione dei macchinari e sistemi di stampaggio di materiali espansi –. Grazie ai successi internazionali di Promass nasce nell’anno 2000 Promass America, con sede in Messico, per il mercato americano. Una ulteriore novità arriva nel 2003 quando l’azienda inizia a sfruttare le proprietà tecniche del polistirolo nel settore dell’edilizia, realizzando un sistema costruttivo basato su casseri di polistirolo portanti. Nasce così il sistema costruttivo Icf Italia, commercializzato dalla consociata Icf Italia srl. Nel 2013 è stata fondata la BB Service e Logistica, azienda specializzata nel settore della logistica e dei trasporti, che attualmente è anche un’agenzia che offre servizi di intermediazione pure per conto terzi, nonché soluzioni di organizzazione di immagazzinaggio e carico".

Com’è articolato il Gruppo?

"La struttura di Bazzica Group è suddivisa in diverse divisioni, ognuna delle quali specializzata in un settore specifico. Bazzica srl è il punto di riferimento nel settore della produzione di materiali espansi, con una specializzazione nel polistirolo espanso (Eps) e nel polipropilene espanso (Epp). L’azienda si dedica a fornire soluzioni di imballaggio che garantiscono la massima protezione e integrità per una vasta gamma di prodotti. La sua missione è chiara: trasportare, conservare e spedire qualsiasi tipologia di prodotto, preservandone l’integrità e la qualità. È per questo motivo che i prodotti Bazzica sono apprezzati in vari settori, dall’alimentare, alla farmaceutica, alla agricoltura e apicoltura, fino agli imballaggi industriali in genere, al settore della moda, quello Hvac-R, al settore della movimentazione logistica e nel settore dell’edilizia".

Quanto è importante l’aspetto green?

"La sostenibilità è un elemento distintivo del nostro gruppo. Da anni lo staff lavora per trovare soluzioni che riducano il consumo di materie prime e l’impatto delle proprie produzioni sull’ambiente. La società ha stretto nel tempo una fitta rete, con i vari clienti e non, per il ritiro del polistirolo e del polipropilene rifiuto, trasformato poi in materia prima seconda in azienda e utilizzato per produrre manufatti contenente riciclato. Una filiera, quella di Bazzica srl, interamente controllata e certificata, che gode del prestigioso marchio ’Plastica Seconda Vita’ sviluppato dall’Istituto per la Promozione delle plastiche da riciclo (Ippr, certificato numero 2174/2022). Questo approccio non solo garantisce prodotti di alta qualità, ma promuove anche un ciclo produttivo responsabile e attento alle esigenze ambientali".

Come funziona il resto del Gruppo?

"L’anima dell’edilizia è della consociata Icf Italia srl. L’azienda adotta un innovativo sistema di costruzione a casseri in Eps con i quali si realizzano edifici sismo resistenti, ad alta efficienza energetica ed acusticamente performanti. La Promass srl è uno dei più importanti produttori del mercato di macchine per lo stampaggio, pre espansori e impianti di riciclaggio di materiali espansi con parole. La Bazzica Engineering è la parte del gruppo che si occupa di robotica e automazione. Segue la BB Service e Logistica, azienda di servizi del gruppo, specializzata nel settore della logistica e dei trasporti a livello nazionale e internazionale". Obiettivi futuri?

"Il nostro obiettivo futuro è quello di rafforzare e consolidare questa filiera al fine di arrivare a una completa autonomia della nostra azienda, dalla: produzione dei prodotti, costruzione dei macchinari per lo stampaggio degli stessi, realizzazione delle automazione per ottimizzare i costi e migliorare la produttività, recupero e trasformazione dei materiali di rifiuto in materie prime seconde per la realizzare nuovi prodotti e infine all’ottimizzazione della logistica".