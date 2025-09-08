Meteda in corsia. App e software per monitorare glicemia e diabete

IL DIABETE IN ITALIA rappresenta una sfida sanitaria di crescente rilevanza. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, oltre 4 milioni di italiani convivono con questa patologia, con una prevalenza che aumenta significativamente con l’età, raggiungendo il 23% tra gli ultraottantenni. Le complicanze associate, come malattie cardiovascolari, insufficienza renale e retinopatia, contribuiscono a un aumento dei ricoveri ospedalieri e a una riduzione dell’aspettativa di vita fino a sette – otto anni per chi non mantiene un adeguato controllo glicemico, il che presuppone anche un corretto regime alimentare. Secondo numerosi studi, in particolar modo il documento degli Stati Generali sul diabete 2024, l’impatto economico non è meno rilevante di quello medico: il diabete costa al Servizio Sanitario Nazionale oltre 20 miliardi di euro l’anno, di cui 9 miliardi per spese dirette come farmaci e ospedalizzazioni, e 11 miliardi per costi indiretti legati a perdita di produttività e assistenza.

Il costo medio annuo per paziente è stimato in circa 2.800 euro, più del doppio rispetto a un individuo non diabetico. A sud delle Marche e in particolar modo nella zona di San Benedetto si sta affermando un polo tecnologico capace di innovare profondamente il settore sanitario, che fa perno su Meteda, azienda associata alla Compagnia delle Opere Marche Sud e specializzata nella progettazione di soluzioni tecnologicamente avanzate in campo medicale per la gestione del diabete e della nutrizione. "Mio padre Giacomo Vespasiani – racconta Marco Vespasiani, amministratore unico e general manager di Meteda – era un medico diabetologo con una capacità di visione prospettica incredibile. Negli Anni Ottanta, iniziò a lavorare con un partner informatico alla creazione di software che lui stesso utilizzava in studio, anche per i piani nutrizionali che, come noto, per i diabetici sono un aspetto importante. Di fatto, nasciamo con una spiccata tendenza all’operatività, perché lui capiva bene quello che serviva davvero a medici e pazienti".

Meteda venne fondata nel 2002 con un socio, Sandro Girolami, che è storicamente anche il primo programmatore aziendale: il figlio Marco entra a farne parte nel 2009, oggi questa realtà di livello internazionale è passata da undici a sessanta addetti, molti giovani del territorio, con una sede legale a Roma che si aggiunge a quella operativa nelle Marche. Attorno ai capisaldi della diabetologia e della nutrizione, "sono nati numerosi progetti di telemedicina e telemonitoraggio, con l’idea di innovare costantemente. Ad esempio, siamo stati i primi in Italia a sviluppare un software per il tracking delle calorie su iPhone". Meteda è presente in oltre il 90% delle strutture ospedaliere italiane e collabora con importanti partner scientifici e industriali, nel corso degli anni ha sviluppato negli anni Metaclinic la Cartella Clinica informatizzata diabetologica, cui ha aggiunto in tempi più recenti MetaDieta, software di anamnesi alimentare e prescrizione dietetica.

"In alcune regioni del Nord Italia, in realtà, il nostro software è utilizzato dalla totalità delle strutture ospedaliere e questa è una grande responsabilità: il nostro obiettivo di mettere la tecnologia al servizio delle strutture sanitarie non è mai disgiunto da quello di semplificare la vita dei pazienti e di supportare i professionisti sanitari con strumenti efficaci, intuitivi e scientificamente validati. Ciò ha una forte valenza etica per noi. Ad esempio, tutti i nostri prodotti sono certificati come ’medical devices’ e sono costantemente in regola con le normative vigenti". I software Meteda, nati come cartelle cliniche elettroniche, nel tempo si sono arricchiti di funzionalità che consentono ai medici di raccogliere e organizzare in modo strutturato dati reali provenienti dalla pratica quotidiana.

"Queste informazioni, i cosiddetti ’real world data’, permettono oggi di analizzare l’evoluzione clinica del singolo paziente: un’intuizione di mio padre che ha trasformato i nostri software, dando al dato anche una prospettiva predittiva. Un ruolo strategicamente molto importante è assicurato dalle risorse umane. La maggior parte delle collaboratrici e dei collaboratori di Meteda ha un background di stampo informatico, potenziato attraverso una formazione aziendale ad hoc. Per i giovani talenti, l’azienda promuove un percorso professionalizzante di Academy che declina le competenze tecnico informatiche con lo specifico ambito di applicazione, quello sanitario. Un investimento sulle persone ma anche sul territorio, con l’obiettivo di creare opportunità occupazionali e di avere un risvolto positivo sul territorio di origine".

In quest’ottica si valorizzano i talenti locali anche grazie alla collaborazione con l’ITS Cultura Turismo e Nuove Tecnologie Marche, istituto di eccellenza per l’alta formazione tecnica post-diploma con sede sempre a San Benedetto del Tronto. La scuola organizza un corso di Full Stack Developer per creare la figura di sviluppatori informatici in grado di lavorare su tutte le componenti di un’applicazione, sia lato frontend (la parte visibile all’utente) sia lato backend (la parte che gestisce la logica, i dati e la comunicazione con il server). "Partecipiamo – ricorda Marco – sia con nostri tecnici in qualità di formatori, sia scegliendo dei giovani in stage per poterli poi specializzare in maniera ancora più approfondita. Non cerchiamo solo competenze, ma persone che abbiano voglia di adottare un modus operandi, uno stile di lavoro particolare che è quello che serve a Meteda e che, alla fine, porta a una mutua soddisfazione, perché collaboratori e collaboratrici crescono, si affermano e restano a lavorare nella maggior parte dei casi nei luoghi in cui hanno sempre vissuto".