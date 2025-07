Meta System rilancio internazionale. Seconda vita a 50 anni

DALL’EMILIA-ROMAGNA AL MONDO. È questo il destino di Meta System, azienda emiliana storica e punto di riferimento nell’elettronica di potenza per veicoli elettrici e ibridi. Ora il futuro dei dipendenti della storia società emiliana è meno incerto. Dopo una lunga e articolata trattativa con tutti gli stakeholder coinvolti, infatti, il gruppo industriale Certina ha, acquisito Meta System. L’operazione, del valore di 15,5 milioni di euro, si è conclusa recentemente attraverso una procedura competitiva gestita dal Tribunale di Bologna nell’ambito del concordato preventivo. Con questa acquisizione, Meta System entra a far parte del portafoglio internazionale di aziende automotive del gruppo Certina, segnando l’avvio di un piano di rilancio industriale che punta a restituire solidità, competitività e innovazione a un marchio centrale per la transizione verso la mobilità elettrica. Fondata nel 1973, Meta System è riconosciuta a livello globale per le sue soluzioni ad alte prestazioni in ambito e-mobility, tra cui caricabatterie di bordo, convertitori DC/DC e sistemi integrati. L’azienda vanta oltre 250 brevetti e collabora da decenni con i principali Oem internazionali. Le sue tecnologie sono oggi integrate in milioni di veicoli elettrici e ibridi.

Nonostante il recente periodo di difficoltà economico-finanziaria, Meta System conserva competenze ingegneristiche di primo piano, una solida reputazione industriale e una rete globale di produzione e ricerca e sviluppo in Europa e Asia. "Meta System porta con sé un know-how ingegneristico straordinario, relazioni consolidate con i principali costruttori automotive e una pipeline tecnologica di assoluto valore", dice Giovanni Santamaria (nella foto a destra), partner di Certina, con responsabilità su Italia e area informatica e digitale. "Con il nostro supporto operativo e una visione industriale di lungo periodo – aggiunge – siamo convinti che l’azienda possa tornare su un sentiero di crescita sostenibile. Vogliamo essere un partner affidabile per i clienti storici e per quelli futuri, costruendo insieme un nuovo capitolo fondato sull’innovazione, la solidità operativa e la qualità".

Il piano di Certina prevede un rafforzamento delle attività produttive e ingegneristiche, un consolidamento della base occupazionale e il mantenimento delle relazioni con fornitori e stakeholder locali. L’obiettivo è ridare centralità a Meta System nel panorama della power electronics per la mobilità elettrica, valorizzando le competenze già esistenti e favorendo investimenti in nuove tecnologie. "Conosciamo bene la complessità di questa sfida industriale, ma abbiamo scelto di investire perché crediamo profondamente nelle potenzialità di Meta System", precisa Santamaria. "La nostra esperienza nei processi di rilancio industriale ci permette di accompagnare l’azienda verso una nuova fase, più solida e competitiva – assicura – Vogliamo ricostruire valore e continuità per le persone, per il territorio e per l’intero settore". L’operazione rafforza ulteriormente la presenza di Certina in Italia, dove il gruppo opera già attraverso diverse società industriali. L’acquisizione di Meta System rappresenta non solo un investimento industriale, ma anche un atto di fiducia verso il tessuto produttivo italiano e il suo ruolo nella catena del valore globale dell’automotive. Per Meta System si apre ora una nuova fase della propria storia.

Il percorso di Meta System, d’altra parte, è simile alla storia di molte imprese italiane. La società, infatti, è stata creata dall’intuizione del fondatore, che coniuga le proprie competenze tecniche specifiche in particolare di elettronica con una visione industriale nel settore automotive. "Nel corso della sua storia Meta System ha, poi, saputo adattare le proprie produzioni alle mutate esigenze del mercato sia per il settore automotive sia attivando nuovi settori", dice Alessandro Moret, direttore generale della società. "Per il settore automotive – osserva – l’evoluzione è evidente: da componenti relativamente semplici con un elevato contenuto Hardware come sonde e sensori, l’azienda si propone oggi come fornitore di componenti complessi e critici per il settore della mobilità elettrica come i caricatori delle batterie per automobili elettriche (chargers: OBC) dove la porzione di competenze HW rimane importante, ma altrettanto le competenze Software. In relazione agli altri settori attivati, l’azienda ha sviluppato prodotti per il settore del controllo remoto come ad esempio le scatole nere per il settore assicurativo, il controllo degli accessi".

"Questa capacità di adattamento – conclude il manager - unita alle competenze tecniche non comuni per una azienda di queste dimensioni ha spinto Certina ad entrare in un processo così complesso di ristrutturazione. Il parco clienti attuale, la presenza nel settore automotive del futuro, cioè E-mobility, le potenziali applicazioni alternative su nuovi mercati del Know-How aziendale e le importanti strutture produttive, con stabilimenti a Reggio Emilia, Mornago e in Slovacchia".