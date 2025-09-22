Meta Italia, nuove strategie: "L’AI sempre più al centro"

"IN UN MONDO sempre più connesso, le nuove tecnologie offrono opportunità straordinarie per imprese, ricerca e società". Così Luca Colombo, alla guida di Meta in Italia, che al recente forum Thea a Cernobbio ha fatto il punto sugli investimenti del Gruppo. "L’IA – spiega – è al centro della nostra strategia: nel 2025 investiremo oltre 60 miliardi di dollari, e i nostri modelli open source Llama, scaricati più di 1,2 miliardi di volte dal loro lancio, danno a startup, università e imprese accesso a tecnologie avanzate che accelerano l’innovazione. Grazie a Llama, per citare un esempio tutto italiano, il laboratorio TaccLab dell’Università di Padova ha sintetizzato tre nuove molecole con proprietà antibatteriche in pochi mesi, dimostrando come l’IA possa generare impatto reale in tempi rapidi sulla vita delle persone".

A che punto è la vostra ricerca su AI?

"Stiamo guidando l’innovazione con i nostri modelli open source e realizzando dispositivi all’avanguardia basati sull’IA,con l’obiettivo di offrire un’esperienza migliore ai nostri 3,48 miliardi di utenti. Gli smart glasses, ad esempio, permettono all’IA di percepire la realtà che stiamo vivendo in modo non invasivo e supportarci durante la giornata. Il nostro prototipo Orion ha già dimostrato quanto sia possibile questa integrazione, aprendo la strada a dispositivi sempre più evoluti e funzionali. Siamo solo all’inizio, ma il percorso è chiaro: rendere la tecnologia più utile, naturale e coinvolgente".

L’eccessiva regolamentazione costituisce un freno allo sviluppo?

"Perché l’Europa possa cogliere appieno i vantaggi dell’IA è necessario un cambio di approccio. Oggi, infatti, ci troviamo di fronte a un quadro normativo frammentato e complesso: oltre 270 regolatori, più di 100 normative digitali e 70 nuove leggi dal 2019 hanno creato un contesto che, invece di stimolarla, rischiano di soffocare l’innovazione. Questo frena gli investimenti e spinge talenti e imprese verso mercati più dinamici, con Stati Uniti e Cina che hanno a disposizione risorse e strategie che ampliano ulteriormente il divario competitivo. Riteniamo fondamentale semplificare le regole, renderle più chiare per le aziende e armonizzate, così da creare un ambiente favorevole allo sviluppo. Meta può essere un partner chiave del successo europeo".

Come procede la collaborazione con Essilor?

"La partnership con EssilorLuxottica, iniziata nel 2019 e già estesa al prossimo decennio, rappresenta un modello di innovazione transatlantica. Dal lancio dei Ray-Ban Meta, sono state vendute oltre 2 milioni di unità, e a Milano abbiamo creato un centro R&S che unisce team italiani e californiani per sviluppare nuovi modelli di smart glasses. L’ultima novità è rappresentata dagli Oakley Meta HSTN, con fotocamera 3K, altoparlanti open-ear e fino a 48 ore di autonomia".

In una fase economica complessa, come l’innovazione digitale può sostenere soprattutto le PMI italiane?

"L’IA è la tecnologia con il maggior potenziale per rafforzare la competitività delle imprese e sostenere la crescita economica. Lo dimostrano concretamente i nostri strumenti di pubblicità personalizzata basati sull’IA: solo nel 2024 hanno contribuito a 213 miliardi di euro di attività economica e 1,44 milioni di posti di lavoro in Europa. In Italia il valore è di 26 miliardi e 176.000 posti di lavoro. Dietro questi numeri ci sono milioni di imprese europee: il 76% delle PMI dell’Ue concorda sul fatto che le inserzioni personalizzate le aiutino a competere con le aziende più grandi".