Mercato food & beverage:: "Ok l’export ma troppe incognite"

L’EXPORT DEL FOOD&BEVERAGE italiano continua a crescere. Il +6% registrato dall’Osservatorio Nomisma per il Consorzio Italia del Gusto, dopo il record del 2024, è la conferma della vitalità del nostro settore, della forza dei nostri marchi e dei prodotti italiani nelle abitudini alimentari dei consumatori stranieri. Ci sono anche delle incognite per il futuro: la spinta dei prezzi delle materie prime, il costo dell’energia, le politiche commerciali degli Stati Uniti e le tensioni geopolitiche e chiedono all’Italia una strategia rinnovata.

La resilienza della nostra filiera è evidente: lattiero-caseari, bakery e acque minerali segnano progressi in quantità e valori, confermando la solidità di segmenti trainanti. Ma al tempo stesso comparti chiave come vino e spirits hanno subito un leggero arretramento, segno che nessun settore può sentirsi immune da shock esterni. I dazi introdotti dall’amministrazione americana ne sono un esempio lampante: dopo un avvio positivo, l’export verso gli USA ha rallentato. Naturalmente occorre attendere i dati basati su 12 mesi per fare delle valutazioni definitive, essendo atipico l’anno in corso.

Comunque ci sono mercati che offrono spunti di ottimismo. In Spagna le importazioni di prodotti italiani sono cresciute del 13% nel semestre, con performance straordinarie per formaggi e bakery. La Polonia si conferma terzo sbocco UE per l’Italia con un +16%, trainato da cioccolato e lattiero-caseari. Anche la Germania cresce dell’8% e l’India del 15%, a conferma che i mercati emergenti possono offrire nuove opportunità. Questi dati ci dicono che non possiamo limitarci a difendere le quote acquisite: la vera sfida è aprire nuove rotte e consolidare la nostra presenza internazionale.

L’export alimentare vale oggi oltre 58 miliardi di euro e rappresenta una parte decisiva della bilancia commerciale italiana. Non è soltanto una leva di prestigio culturale, ma un fattore concreto di crescita economica e occupazionale, che coinvolge migliaia di aziende e decine di migliaia di lavoratori. Per questo la sua tenuta richiede politiche dedicate, visione strategica e un impegno comune delle imprese e delle istituzioni.

Il quadro complessivo ci restituisce due evidenze. Primo: la domanda per il Food&Beverage italiano resta alta, spinta dalla reputazione di qualità e autenticità che i nostri marchi incarnano. Secondo: questa domanda si muove in uno scenario globale instabile. È in questo contesto che il ruolo del Consorzio Italia del Gusto e, più in generale, delle associazioni di imprese diventa decisivo. Non basta più affidarsi alla forza dei singoli brand: serve una strategia comune, la capacità di presentarsi sui mercati come un sistema coeso, capace di offrire qualità, continuità di fornitura e una comunicazione unitaria. Il compito di un consorzio come Italia del Gusto è proprio questo: costruire ponti tra aziende e mercati, sviluppare attività di promozione coordinate, offrire un supporto che consenta anche alle imprese di medie dimensioni di posizionarsi accanto ai grandi player globali.

Diversificazione è la parola chiave. Non possiamo dipendere in maniera eccessiva da pochi mercati, né lasciare che le nostre esportazioni siano ostaggio delle fluttuazioni di una singola commodity. Occorre presidiare mercati tradizionali come USA, Germania e UK, ma allo stesso tempo accelerare su quelli emergenti dove la classe media cresce e domanda prodotti premium, dall’Asia al Medio Oriente, dall’India all’America Latina. La nostra capacità di intercettare queste aree di crescita determinerà la stabilità del settore nei prossimi anni.Altrettanto importante è rafforzare le alleanze istituzionali. Gli accordi di libero scambio, la semplificazione delle barriere non tariffarie e la costruzione di nuove partnership commerciali devono diventare priorità per la politica economica del nostro Paese. Non si tratta solo di facilitare le esportazioni, ma di difendere la competitività di filiere che rappresentano un pezzo rilevante del Made in Italy nel mondo. In questo senso, serve un coordinamento più stretto tra istituzioni, associazioni e imprese, e anche una dimensione europea: l’Italia non può affrontare da sola sfide globali che richiedono una regia comunitaria sugli accordi commerciali e sulla tutela dei prodotti.

Infine, non possiamo dimenticare il ruolo dell’innovazione. Il Food&Beverage italiano deve continuare a investire in sostenibilità, digitalizzazione, tracciabilità. Il consumatore internazionale chiede sempre più sicurezza, trasparenza e responsabilità ambientale. Chi saprà integrare questi valori nella propria offerta avrà un vantaggio competitivo decisivo. E l’innovazione riguarda anche i processi: logistica, packaging, catena del freddo, sistemi di monitoraggio e gestione dati possono diventare leve di differenziazione tanto importanti quanto la qualità del prodotto.

C’è un ultimo elemento che non va sottovalutato: l’export alimentare è anche un formidabile strumento di promozione del Paese. Ogni bottiglia di vino, ogni pacco di pasta, ogni formaggio che raggiunge una tavola straniera contribuisce a rafforzare l’immagine dell’Italia nel mondo, stimolando turismo, investimenti e relazioni culturali. Difendere e sviluppare l’export significa quindi difendere un pezzo dell’identità nazionale e accrescere la nostra capacità di attrazione globale. Come Consorzio Italia del Gusto, siamo convinti che il futuro dell’export dipenda dalla nostra capacità di fare squadra. Mettere insieme imprese, territori, istituzioni e competenze è l’unico modo per trasformare le sfide di oggi in opportunità di domani.

*Presidente Consorzio Italia del Gusto