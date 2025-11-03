Mercato dei Vini: mille vignaioli protagonisti in Fiera a Bologna

È INIZIATO il conto alla rovescia per la 14esima edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, che animerà i padiglioni di BolognaFiere per tre giorni di festa dal 15 al 17 novembre. Il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti è un evento FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti) ed è organizzato da BolognaFiere, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e di Confcommercio Ascom Bologna con Media Partner QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Anche quest’anno si annunciano numeri importanti: ad accogliere il pubblico saranno infatti mille vignaioli, provenienti da ogni regione italiana, insieme a tre delegazioni di vignaioli europei in rappresentanza delle associazioni nazionali appartenenti a CEVI (Confédération Européenne des Vignerons Indépendants) e a 28 soci di FIOI (Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti). "Non vediamo l’ora di riaprire le porte del Mercato dei Vini per accogliere il nostro pubblico di appassionati e operatori e, per tre giorni, divertirci insieme a loro", spiega Rita Babini (nella foto in basso), Vignaiola e Presidente FIVI.

"Parafrasando il mio conterraneo Arrigo Sacchi, che ovviamente parlava del calcio – prosegue Babini – il vino è la cosa più importante delle cose meno importanti. Ecco, noi vignaioli vogliamo provare a riportare il vino al suo posto: prodotto contadino che può elevarsi a nobiltà, ma senza perdere di vista ciò che è e da dove viene. E siamo le persone giuste per farlo, perché conosciamo tutto del vino: la terra e la vigna, le presse e le botti, chi lo vende e chi lo consuma. Al Mercato dei Vini produttori, venditori, consumatori e appassionati potranno guardarsi negli occhi, fermarsi a riflettere e condividere una nuova strada. Non c’è altro luogo dove questa piccola rivoluzione possa avvenire". Per ospitare espositori e pubblico, BolognaFiere mette a disposizione una superficie di 40.000 metri quadrati, distribuiti su 4 padiglioni: ai vignaioli saranno riservati il 29 e il 30, mentre il 26 e il 28 saranno dedicati al food e ai servizi al pubblico. Nella galleria centrale troveranno spazio i partner e gli sponsor del Mercato dei Vini, e l’immancabile stand istituzionale FIVI, con le t-shirt e altri gadget firmati Vignaioli Indipendenti. Rispetto alle scorse edizioni, non hanno subito alcun aumento i biglietti di ingresso, che possono essere acquistati in prevendita sul sito www.mercatodeivini.it. Invariate anche le riduzioni per i sommelier e gli operatori, alle quali si affiancano quelle per gli abbonati al Bologna Football Club 1909, novità dell’edizione 2025.

Tra le conferme, il servizio di carrelli e trolley del Mercato, indispensabili per portare fino al parcheggio le bottiglie comprate. E per chi farà molti acquisti, in Fiera sarà disponibile un pratico servizio di spedizioni. La centralità di Bologna permetterà al pubblico di raggiungere agevolmente il Mercato dei Vini non solo con l’auto, ma anche con i mezzi pubblici. Per migliorare l’esperienza dei visitatori, BolognaFiere ha predisposto l’apertura dell’ingresso di Piazza Costituzione, in aggiunta al tradizionale ingresso Nord. Oltre a facilitare l’arrivo dei visitatori a piedi o con i mezzi, ciò consentirà di utilizzare sia il parcheggio di Piazza Costituzione che i 5.500 posti auto del multipiano Michelino, comodamente accessibile dall’uscita autostradale Bologna Fiera. Grazie al rinnovo della convenzione con Trenitalia, espositori e visitatori potranno, inoltre, approfittare dell’Offerta Speciale Eventi e giungere a Bologna sui Frecciarossa con sconti fino al 75% rispetto al biglietto Base. Ad arricchire il programma della manifestazione saranno quattro masterclass, incentrate sul tema Vino, vigne, Vignaioli: una storia di famiglia. In occasione del Mercato dei Vini saranno, inoltre, annunciati i vincitori del Premio Leonildo Pieropan 2025, dedicato alla memoria di uno dei pionieri di FIVI, e del Premio Vignaiolo come noi.

Presentando la 14esima edizione, BolognaFiere e FIVI hanno anche annunciato di aver sottoscritto un accordo che porterà il Mercato dei Vini nei padiglioni della Fiera di Bologna per altri tre anni. "Siamo orgogliosi di poter confermare BolognaFiere come la casa dei Vignaioli Indipendenti fino al 2028 – commenta Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere –. Il Mercato dei Vini è un appuntamento che unisce qualità, cultura e passione, e che ogni anno arricchisce la nostra città di un pubblico attento e competente. Questo rinnovo rafforza una collaborazione che valorizza il territorio e il lavoro dei produttori italiani, contribuendo a rendere BolognaFiere un punto di riferimento anche per il settore vitivinicolo e l’enoturismo". Un evento come il Mercato dei Vini, aggiunge Calzolari, "va interpretato non solo come un luogo di esposizione e di vendita, ma anche come un tassello della politica economica del Paese, uno strumento del distretto vitivinicolo, al netto di congiunture sfavorevoli. In questo senso, il Mercato dei Vini sarà l’occasione per riflettere sulle prospettive del settore, su come potrà contrastare le difficoltà e cogliere le opportunità".

I Vignaioli Indipendenti sono aziende di medio-piccole dimensioni, spesso a conduzione familiare, impegnate non solo nella produzione di vino di qualità, ma nella tutela del territorio e nella conservazione del paesaggio rurale italiano. La superficie media coltivata (l’81% in collina e in montagna) è di poco più di 10 ettari di vigneto con 75 tonnellate di uva auto-prodotta, per una produzione media di 38mila bottiglie vendute ogni anno: una filiera totalmente integrata, dalla vigna alla cantina, fino alla commercializzazione dei propri vini.